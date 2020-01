Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a afirmat luni ca formatiunea politica pe care o conduce conteaza in turul doi al alegerilor prezidentiale pe sprijinul formatiunilor politice cu care a "dat jos" guvernul PSD, potrivit Agerpres."Klaus Iohannis se bazeaza pe voturile cetatenilor romani. Sigur…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a afirmat luni ca formatiunea politica pe care o conduce conteaza in turul doi al alegerilor prezidentiale pe sprijinul formatiunilor politice cu care a "dat jos" guvernul PSD. "Klaus Iohannis se bazeaza pe voturile cetatenilor romani. Sigur ca noi suntem in parteneriat…

- Vești foarte bune pentru romani! Incepand de la 1 ianuarie 2020 anumite categorii de pensionari ar putea primi mai mulți bani, daca se incadreaza in criteriile proiectului de modificare a Legii nr.223/2015.

- 33 de persoane au fost ranite - dintre care patru grav - duminica pe o autostrada din nordul Frantei într-un accident în care a fost implicat un autocar care asigura legatura Paris-Londra.

- Pensiile majorate de la 1 ianuarie 2020 pentru anumite categorii și recalcularea altora din 2022 ar inseamna bani mult mai mulți pentru pensionarii care se incadreaza in criteriile impuse de proiecul de modificare a Legii nr.223/2015.

- Atac dupa atac a lansat, in ultimele zile, primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, la adresa celor doua reprezentante ale Asociației "Daruiește Viața", Oana Gheorghiu și Carmen Uscat, care conduc campania de strangere de fonduri pentru construirea primului spital public de oncologie și radioterapie…

- Un proiect de lege depus in Parlament prevede ca profesorii care ies la pensie și au minimum 30 de ani vechime vor primi o indemnizație de pensionare de 6 salarii medii brute, adica peste 6.300 de euro. Tuturor profesorilor li se promit bani in plus, insa cea mai mare suma este prevazuta pentru profesorii…

- Doi șoferi romani au fost arestați in Calais, Franța, dupa ce in camionul frigorific pe care il conduceau au fost descoperiti opt migranti aflați in stare de hipotermie. Cei opt migranți de origine afgana, printre care și patru copii, se aflau intr-un compartiment secret amenajat in remorca frigorifica…