- Peste jumatate dintre romani (55%) si-au exprimat dorinta de a lucra in afara granițelor, in top 10 tari unde si-ar dori sa lucreze fiind alese state precum Germania, Marea Britanie, Franta, Elvetia, Statele Unite, Canada, Austria, Spania, Belgia si Italia, conform celui mai recent studiu realizat la…

- Soferul este cea mai cautata ocupatie a momentului in Romania de catre angajatori, dar bonele si menajerele se angajeaza cel mai rapid, conform unui studiu realizat de o platforma online de anunturi generaliste in perioada iunie - iulie 2018. Durata medie în care se ocupă o ofertă de…

- Durata medie in care se ocupa o oferta de munca variaza intre 12 zile si se apropie de 2 luni, in functie de tipul de job si de domeniul de activitate, conform sondajului OLX care a lansat, in aceasta vara, Indexul locurilor de munca, o analiza care va oferi un diagnostic, in timp real, al dinamicii…

- Desi prefera, in continuare, destinatiile de masa, precum litoralul din Grecia, Turcia si Spania, turistii romani opteaza tot mai mult pentru destinatii mai putin accesate pana acum, in tari si regiuni precum Croatia, Malta, Sardinia, Sicilia sau Corsica, iar durata concediilor de vara este in medie…

- Romania pierde in fiecare an 140.000 de locuitori. Jumatate din aceasta pierdere provine din numarul nasterilor, cu 70.000 mai mic decat cel al deceselor. Iar 70.000 sunt emigrantii, mai bine spus diferenta dintre cei care pleaca anual in strainatate si cei, mult mai putini, care se intorc acasa. Ca…

- Jumatate din cresterea pietei de bauturi vine din premiumizare, venita din cresterea consumului, a increderii, a veniturilora declarat Razvan Botezatu, Head of Commercial Excellence, Coca-Cola HBC Romania la conferinta ZF RETAIL 2018. "In ultimii ani se observa un trend de premiumizare,…