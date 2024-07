Stiri pe aceeasi tema

- Pana in 2035, in țara noastra, aproape 50% dintre copii – deci unul din doi copii – va fi supraponderal sau obez, avertizeaza prof. univ. dr. Catalina Poiana, care a inițiat campania ”Controleaza obezitatea”. „Daca privim la copii, cifrele sunt si mai ingrijoratoare, iar pentru populatia romaneasca…

- Pentru cei 13 membri ai Biroului Permanent de la Senat, depunerea declarației de avere și de interese pana pe data de 17 iunie 2024 este doar un… moft. Agenția Naționala de Integritate (ANI) a anunțat ca pana „Luni, 17 iunie 2024, este data limita pana la care persoanele prevazute la art. 1 alin.…

- Italia este un partener strategic și un prieten apropiat al Romaniei, un fapt evidentiat de premierul Marcel Ciolacu in timpul intrevederii sale cu președintele Sergio Mattarella. Relația noastra consolidata se sprijina pe legaturi politice, economice și culturale deosebit de stranse. Aceasta conexiune…

- Lucrarile pentru noua linie de metrou catre Aeroportul Henri Coanda-Otopeni, demarate in februarie 2024, avanseaza rapid, conform declarațiilor oferite de reprezentanții Metrorex pentru „Adevarul”. Potrivit reprezentanților Metrorex, viitoarea linie de metrou (Magistrala 6) pana la Aeroportul Henri…

- Papa Francisc a denuntat, miercuri, industria globala de armament, afirmand ca ”este groaznic sa castigi bani din moarte”. ”Din pacate, in prezent investitiile care aduc cel mai mare profit sunt fabricile de armament”, a spus suveranul pontif in cadrul audientei generale saptamanale de la Vatican. Papa…

- Fostul portar legendar al echipei Rapid, Rica Raducanu, nu se oprește din activitate nici pe litoralul romanesc. La varsta de 77 de ani, el iși intampina clienții la braseria sa, „Sirena”, unde nu doar ca este patron, ci și ospatar. Cu o pasiune neclintita pentru fotbal, Rica Raducanu gasește insa timp…

- BCR a inregistrat un profit net de 620 milioane de lei (125 milioane de euro) in primul trimestru al anului, in creștere cu 10,1%, fața de 563 milioane de lei (114 milioane de euro) in T1 2023, au anunțat, marți, reprezentanți ai bancii. Rata creditelor neperformante s-a situat la 2,6% in martie 2024,…

- Metrorex a anunțat ca in noaptea de Inviere metroul va funcționa, spre a facilita circulația bucureștenilor. Intre orele 23:00 – 1:00, trenurile vor circula la un interval de aproximativ 10 minute, iar de la ora 1:00 pana la ora 5:00, la un interval de aproximativ 20 de minute. In perioada 1 – 6 mai,…