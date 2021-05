Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul de eliminare de duminica, 23 mai, i-a scandalizat pe fanii emisiunii Survivor Romania. Nimeni nu se aștepta ca acest Faimos sa paraseasca indragita competiție. Concurenții din echipa roșie au avut cea mai grea saptamana de pana acum. Razboinicii i-au umilit pe Faimoși dupa ce au caștigat toate…

- Ionuț Belei și Keed și-au declarat razboi pe rețelele de socializare, dupa ce artistul a lansat o piesa referitoare la experiența Chefi la cuțite. Caștigatorul sezonului 8 s-a simțit ofensat și i-a dat replica pe Internet, insa scandalul a atins cote maxime.

- Strategiile au fost facute, concurenții au fost aleși, iar batalia este pe cale sa inceapa! Chefii au dat tot ce este mai bun pentru a caștiga cele mai multe amulete și a-și forma o echipa perfecta pentru a ajunge cat mai departe in acest sezon, iar concurenții și-au expus talentele pentru a-i impresiona…

- Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Catalin Scarlatescu au trait surpriza dupa surpriza, in a doua etapa de bootcamp, in sezonul 9 al emisiunii „Chefi la cuțite”. Aceștia s-au suparat și i-au certat pe unii dintre concurenți.

- Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Catalin Scarlatescu au avut parte de multe surprize, atunci cand au fost nevoiți sa faca degustarea pentru prima proba de gatit din bootcampul sezonului 9 „Chefi la cuțite”.

- Vaiiiii, ce urat au putut sa vorbeasca unii! Sa spuna ei ca nu are cum sa iasa un partid de la guvernare tocmai cand s-a conectat puternic la conductele cu bani… Cum sa plece cand are in mana ministere cu fonduri serioase? Nu inteleg afirmatiile lor tendentioase, pai ce, nu se folosesc banii numai in…

- Oana Tomoiaga a facut niște dezvaluiri incendiare astazi in cadrul unei emisiuni de televiziune. Frumoasa interpreta de muzica populara a descris-o pe Vladuța Lupau prin trei defecte, spunand ca ar fi „slabanoaga, neserioasa și vulcanica”. Iata cum și-a motivat vedeta spusele din direct!

- Bine, dar eu sunt… eu, nu pot fi cum vreti voi! -am spus cateodata, incercad sa ma opun dorintei altora de a ma comporta altfel. Grav este ca uneori, intrat intr-un fel de efect de turma, uit de mine, de felul meu de a fi, si ma transform in acel ceva ce mi se cere […]