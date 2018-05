Stiri pe aceeasi tema

- Unul din cinci romani (19,7%) cu varsta intre 20 si 64 de ani avea, in anul 2017, rezidenta in alte state membre ale Uniunii Europene, ceea ce plaseaza Romania pe primul loc in UE dupa indicatorul privind...

- 6,7% din populația Uniunii Europene, adica nu mai puțin de 33 de milioane de oameni, sufereau in 2017 de deprivare materiala severa, potrivit unui raport oficial al Eurostat. Pe primul loc in acest trist clasament se afla Bulgaria (30%), urmata de Grecia (21,1%), Romania (19,4%) și Ungaria (14,5%).…

- Consumatorul din Romania este cel mai putin probabil sa petreaca prea mult timp ingrijorandu-se de preturi, atunci cand vine vorba de cumparaturi, si asta este important pentru inflatie, transmite Bloomberg. Conform unei analize realizate de Morgan Stanley, este mult mai probabil ca ţările…

- Ocupam locul 16 intre țarile care au primit azilanți Conform unei statistici realizate de Eurostat, in Romania, cei mai multi dintre refugiatii care s-au bucurat de masurile de protectie au fost cetatenii sirieni, irakieni si cei de nationalitate afgana. In anul 2017, 1330 de cetateni au primit aviz…

- De anul viitor, vom putea primi sau trimite bani in orice tara a Uniunii Europene cu taxe mult mai mici. Vor fi aliniate comisioanele pentru astfel de tranzactii pentru toate tarile membre. Măsura se referă în special la statele care nu au adoptat moneda euro, precum România. Costuri…

- Romania figureaza in topul regiunilor cu cele mai mari scaderi a gradului de ocupare a forței de munca din Uniunea Europeana, fiind vizate locurile de munca ocupate din Oltenia și Moldova. De cealalta parte, cea mai mare creștere a ocuparii forței de munca a fost in Polonia (+4,8 la suta) și Spania…

- Protectia sociala a reprezentat in 2016, in toate statele membre ale Uniunii Europene, cel mai important domeniu al cheltuielilor guvernamentale, iar Romania (11,6%) s-a aflat printre tarile care au alocat cel mai scazut procent din PIB pentru acest sector, arata datele prezentate vineri de Oficiul…

- Trei regiuni din Romania, respectiv Nord-Est, Sud-Vest Oltenia si Sud-Muntenia, aveau in 2016 un PIB pe cap de locuitor, masurat in functie de puterea standard de cumparare, de sub 50% din media europeana, fiind printre cele mai scazute din UE, potrivit datelor publicate miercuri de biroul european…