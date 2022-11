Stiri pe aceeasi tema

- ANAF publica pe portalul propriu prima lista a contribuabililor persoane juridice care nu au obligații restante, aferenta trimestrului III al anului curent. Lista cuprinde un numar de 571.300 de contribuabili persoane juridice.

- BANI… Localitațile vasluiene au primit un ajutor in valoare de 17 milioane de lei de la Guvernul Romaniei. Banii se impart intre cele 86 de unitați administrativ-teritoriale in funcție de necesitațile fiecareia. Astfel, cea mai mare suma se duce in Barlad și in Negrești – cate 450 mii lei, iar cea mai…

- IT-ul este, de cațiva ani buni, domeniul cu cele mai competitive salarii din Romania, in condițiile in care media, la nivel național este de 6.000 de lei pe luna, in creștere cu 10% fața de inceputul acestui an. Pragurile salariale crescute, chiar și pentru incepatori, au facut ca IT-ul sa fie prima…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Marcel Ciolacu, afirma, intrebat cum ar putea un furnizor de energie sa calculeze facturi compensate pentru familiile cu trei copii la scoala, ca acest aspect va fi reglementat prin legislatie secundara si Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energiei…

- Florin Savulescu avea doua salarii – unul de la Spitalul Militar, celalalt ca profesor, de la Universitatea Titu Maiorescu – cu care ajungea la aproape 50.000 de euro pe an. Valoarea insumata a banilor și bijuteriilor gasite la el in birou e de șase ori mai mare. Savulescu este acuzat de luare de mita…

- Dupa valul de scumpiri in ceea ce privește combustibilul, mulți romani au venit cu ideea de a-și cumpara o mașina electrica, crezand ca va fi o practica mai convenabila pentru portofelul lor. Principalul factor pe care l-au luat in calcul a fost faptul ca mașina se poate incarca gratuit la stațiile…

- Purtatorul de cuvant al Guvernului a afirmat despre Ordonanta pentru modificarea si completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala ca introduce noi reglementari de simplificare si imbunatatire a legislatiei de procedura fiscala si o adapteaza la evolutiile internationale, recomandari…

- Nu ne-am propus sa trezim din somn conducerea instituției ASF și nici sa intrerupem viața de huzur a șefilor de acolo care se lefaie in salarii de peste 10.000 de euro pe luna, ci sa aflam despre cum a evoluat piața RCA-urilor la aproape 1 an de la falimentul City Insurance, cand au fost afectați peste…