Stiri pe aceeasi tema

- Cel mai mare centru de date din Romania si unul dintre cele mai mari din Europa va incepe sa functioneze din luna martie. Acesta este dezvoltat de societatea Cluster Power. Centrul se construieste in localitatea Mischii, de langa Craiova. Primul modul va fi pus in functiune chiar de luna viitoare, urmand…

- Aproximativ 2900 de beneficiari sunt înca neplatiți în Masura 2, cu o suma de 570 milioane de lei, a declarat miercuri ministrul Antreprenoriatului și Turismului, Daniel Cadariu. Acesta a spus ca Guvernul va adopta în curând o ordonanța de urgența care va permite crearea cadrului…

- Orașul Mercedes din Romania, buget mai mare cu circa 40% in anul 2022. Dorin Nistor: „Pentru fiecare leu platit de o persoana fizica, noi aducem zece” Orașul Mercedes din Romania, buget mai mare cu circa 40% in anul 2022. Dorin Nistor: „Pentru fiecare leu platit de o persoana fizica, noi aducem zece”…

- “Wizz Air anunta ca a instalat al treilea simulator de zbor full-flight (FFS) la centrul sau de instruire de ultima generatie din Budapesta, Ungaria, in data de 6 ianuarie 2022. In urma investitiei de 7,7 milioane de euro, noul simulator CAE 7000XR full-flight, care simuleaza o aeronava Wizz Air A320neo,…

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, afirma ca, daca Romania nu va gasi rapid solutii in legatura cu tarifele foarte mari ale energiei si gazului, va intra „intr-un carusel" din care ii va fi greu sa iasa, el aratand ca numai pentru CFR factura la electricitate estimata pentru anul acesta va…

- „De multe ori sunt trist cand se vorbește despre Ministerul de Interne… știți cum li se spunea inainte de Revoluție polițiștilor, sunt „milițieni”. Este fals! (…) Ajungand la polițiști, pe zona de siguranța publica, sa știți ca infracționalitatea in pandemie nu a intrat in adormire – dimpotriva, s-a…

- Romania ocupa prima poziție in Europa la vaccinare fictiva și exista in țara noastra peste 1.300 de persoane cercetate și peste 500 de dosare penale pentru aceasta infracțiune, a declarat ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, duminica seara, pe B1 TV, la „Dosar de politician” cu Silviu Manastire.…

- Romania a ajuns la o datorie externa de 96,43 miliarde de euro, in primele 11 luni ale anului, in creștere cu 5,82 miliarde de euro fața de aceeași perioada a anului trecut. De asemenea, deficitul balanței comerciale a crescut cu 58%, informeaza Banca Naționala a Romaniei. In perioada ianuarie – octombrie…