Stiri pe aceeasi tema

- In noaptea pe 11 octombrie, unul din cele mai mare orase din Azerbaidjan, Ganja, a fost supus focului de rachete de forțele armate armene. In urma atacului, 9 civili au fost uciși, 34 de persoane, inclusiv copii, au fost raniți, se anunța intr-o declarație a Ministerului Afacerilor Externe al Republicii…

- Copilul ranit grav in accidentul produs vineri seara pe centura de ocolire a orașului Gherla, județul Cluj, a murit. Alte cinci persoane, ranite in urma impactului dintre doua mașini, au fost duse la spital, potrivit Mediafax.Potrivit ISU Cluj, copilul in varsta de aproximativ 5 ani, care…

- Cel putin trei persoane, dintre care doi membri ai garzii prezidentiale afgane, au fost ucise si 16 au fost ranite de rachete trase marti asupra capitalei Kabul, au anuntat miercuri responsabili afgani, informeaza AFP, potrivit Agerpres.

- Un numar de 58 de persoane din cadrul Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului (DGASPC) Prahova, reprezentand angajati si beneficiari ai centrelor coordonate de directie, sunt infectate cu noul coronavirus, starea acestora fiind stabila, potrivit Agerpres.Potrivit unui…

- Accident extrem de grav, in Covasna. Doua persoane au murit și patru au fost ranite, intre care doi copii. Tragedia a avut loc in apropierea localitații Oituz, județul Covasna, dupa impactul devastator intre un autoturism și un TIR.Potrivit ISU Covasna, in accidentul din apropierea localitații…

- Nu mai puțin de cinci accidente s-au produs ieri in Vrancea, soldate cu mai multe victime, intre care doi copii. Ziua a inceput cu un accident rutier in Focșani, protagonista fiind o motociclista de 21 ani. Potrivit reprezentanților Serviciului Județean de Ambulanța (SAJ) Vrancea, tanara prezenta un…

- Doua motociclete și o mașina s-au ciocnit, duminica dupa-amiaza, la intrarea in Bușteni. Sunt implicate șase persoane in accident, intre care doi copii. Traficul este intrerupt și s-au format coloane...

- Un accident rutier, soldat cu ranirea a șase persoane, a avut loc vineri seara, pe strada Traian Vuia, din Cluj-Napoca."Doua autospeciale și trei echipaje SMURD au intervenit in aceasta seara pentru a asista șase persoane, dintre care trei copii, ranite in urma unui accident rutier, produs pe strada…