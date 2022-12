Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit unui comunicat al operatorului energetic bulgar, centrala nucleara de la Kozlodui, Bulgaria va inchide sambata dimineața Unitatea nr. 6, pentru a scoate lichidul de racire care s-a scurs dintr-un circuit al unui generator de aburi..Decizia de inchidere a unitații s-a luat dupa monitorizarea…

- Unul din cele doua reactoare ale centralei nucleare de la Kozlodui din Bulgaria va fi oprit sambata dupa detectarea unei scurgeri de apa care nu a cauzat o crestere a radioactivitatii, a anuntat vineri operatorul, relateaza AFP, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Centrala nucleara de la Kozlodui, Bulgaria, va inchide sambata dimineața Unitatea nr. 6, pentru a scoate lichidul de racire care s-a scurs dintr-un circuit al unui generator de aburi, a anunțat centrala vineri, intr-un comunicat.

- Incidentul a avut loc in timpul exploatarii in regim normal a unitații a șasea a centralei nucleare de la Kozlodui, din Bulgaria, transmite realitatea. In comunicatul emis de autoritațile din domeniu se precizeaza ca nu exista nicio depașire a nivelului normal de radiații. Conform acestui comunicat,…

- Ucraina il acuza pe Iurii Cerniciuk, inginerul-șef adjunct al centralei nucleare Zaporojie, de colaborare cu forțele ruse și de tradare, dupa ce Moscova a decis sa-l promoveze in funcția de director, transmite Reuters. Anunțul privind demisia lui Cerniciuk a fost facut joi de compania de stat pentru…

- Mai multe unitati ale centralei nucleare Pivdenukrainsk, din sudul Ucrainei, precum si ale centralei nucleare Hmelnitki, din partea de vest a tarii, au fost deconectate miercuri in urma noului atac rusesc cu rachete asupra infrastructurii energetice a Ucrainei, transmite Reuters, potrivit Agerpres.…

- Al șaselea bloc al centralei nucleare bulgare (CNE) Kozlodui a fost oprit din cauza unor probleme tehnice la sistemul de racire a generatorului - partea nenucleara a blocului, a transmis duminica agenția bulgara de știri BTA, care cita serviciul de presa al centralei nucleare.

- Compania ucraineana pentru energie nucleara, Energoatom, raporteaza ca armata rusa a rapit doi angajați de la Centrala Nucleara Zaporojie. Șeful departamentului de tehnologie informatica din centrala, Oleh Kostyukov, și Oleh Oshek, un asistent al directorului centralei, au fost rapiți luni, a scris…