- Faimosul traficant columbian de droguri Dairo Antonio Usuga, cunoscut drept Otoniel, a pledat vinovat la acuzațiile care i se aduc intr-un tribunal american, informeaza presa romana , cu referire la BBC.

- Marina Columbiana a confiscat peste 4 tone de droguri, respectiv clorhidrat de cocaina, dupa ce autoritațile au interceptat luni (23 ianuarie) un semisubmersibil cu incarcatura ilegala. Fotografii din drona au aratat nava semi-submersibila tarata și dusa la un doc și diverși membri ai armatei care descarcau…

- Mult? Puțin? Nu mai conteaza asta. Conteaza faptul ca regina Beyonce s-a intors și nu oricum. Hai sa aruncam un ochi peste ce s-a intamplat in weekend, in Dubai. Beyonce a urcat pe scena hotelului de lux Atlantis the Royal din Dubai in acest weekend, susținand un concert privat pentru deschiderea resortului.…

- Fostul presedinte american Donald Trump si sotia sa, Melanie, au platit numai 750 de dolari sau chiar mai putin ca impozit pe venit federal in 2016 si 2017 si 0 dolari in 2020, arata documentele facute publice de comisia fiscala a Camerei Reprezentantilor, potrivit agenției DPA, preluata de Agerpres.…

- La aproape 150 de ani de la scufundarea SS Pacific, Hummel și echipa sa de expediție de la Rockfish, Inc. cred ca au descoperit epava. Și in timp ce echipa se pregatește sa recupereze vasul cu vasle scufundat, ei spera ca și aurul in valoare de milioane de dolari va fi recuperat.

- Mai mulți traficanți romani de droguri au fost arestați in Spania, intr-o uriașa operațiune a Europol. Organizația criminala acționa pe 2 continente, iar captura depașește 11 tone de stupefiante, in valoare de 100 milioane de euro

- Departamentul de Stat al SUA a anunțat joi ca ofera pana la 5 milioane de dolari pentru informații care duc la arestarea celor implicați in uciderea unui procuror paraguayan in luna mai, informeaza aa.com.tr. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…