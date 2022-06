Stiri pe aceeasi tema

Trupele ruse transfera artilerie suplimentara in zonele de frontiera din regiunea Bryansk pentru a spori bombardamentele provocatoare ale așezarilor din regiunea Cernauți, informeaza Statul Major General al Forțelor Armate ale Ucrainei pe Facebook.

Armata rusa a inceput sa foloseasca in mod activ rachete și lovituri aeriene in regiunea Zaporojie, in special in orașele Huliaipole și Orikhiv și, de asemenea, desfașoara atacuri de artilerie, a spus vineri colonelul Forțelor Armate ale Ucrainei, Ivan Ariefiev, citat de pravda.com.ua.

Mai multi ofiteri rusi au fost ucisi intr-un atac ucrainean asupra cartierului general stabilit de armata rusa in orasul Izium din estul Ucrainei, afirma oficiali guvernamentali de la Kiev, potrivit agentiei DPA.

Peste 1.000 de militari ucraineni capturati de fortele ruse in cursul campaniei militare in Ucraina se afla in Rusia, a indicat vineri presedintele Comisiei de ancheta ruse, Aleksandr Bastrikin, potrivit EFE.

Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a comentat informațiile facute publice de Statul Major al Forțelor Armate ale Ucrainei, potrivit carora teritoriul regiunii transnistrene ar putea fi folosit pentru sprijinirea ofensivei Rusiei, iar pe aerodromul de la Tiraspol s-ar desfașura pregatiri…

Statul Major General al Forțelor Armate ale Ucrainei este preocupat de perspectiva crearii Republicii Populare Herson.

Au fost lupte grele la Odesa noaptea trecuta! Unitatea de Aparare Aeriana a Forțelor Armate ale Ucrainei susține ca a doborat o racheta ruseasca

Statul Major al Forțelor Armate ale Ucrainei a raportat ca „drapelul ucrainean a fost ridicat deasupra orașului Makariv", iar forțele ruse au fost respinse.