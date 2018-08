Stiri pe aceeasi tema

- Fostul deputat de Galati Mihail Boldea, acuzat de spalare de bani si inselaciune, a fost condamnat de magistratii Curtii de Apel Iasi la sapte ani de inchisoare. Decizia nu este definitiva. „Instanta condamna pe inculpatul Boldea Mihail, fara antecedente penale, la pedeapsa rezultanta de sapte ani de…

- Curtea de Apel Constanta a stabilit, ieri, primul termen de judecata in apelul dosarului in care un agent de politie din cadrul Postului de Politie Targusor, judetul Constanta, a fost condamnat, in prima instanta, la doi ani, opt luni si 20 de zile de inchisoare, cu suspendare sub supraveghere, pentru…

- Fostul comandant al Politiei Piatra-Neamt, comisarul-sef in rezerva Cezar Filip, a fost condamnat de Tribunalul Neamt, ca prima instanta, la 5 luni si 17 zile de inchisoare cu suspendare, pentru purtare abuziva si instigare la alterarea integritatii datelor informatice, potrivit portalului instantelor…

- Condamnat din nou, la 3 ani și 3 luni de inchisoare, pe 29 iunie (detalii aici ), Gheorghe Ștefan a adresat Tribunalului Neamț o cerere de contopire a pedepselor. Primul termen de judecata a fost deja stabilit pentru 25 iulie. Instanța va trebui sa ia in calcul toate condamnarile definitive pe care…

- Curtea de Apel Bucuresti l-a condamnat definitiv pe fostul senator Catalin Voicu la sapte ani de inchisoare cu executare intr-un dosar in care era judecat pentru complicitate la abuz in serviciu. Instanta a respins apelurile declarate de inculpati si de procurorii DNA, mentinand sentinta pronuntata…

- DECIZIE…Condamnat de prima instanta la 3 ani si 2 luni de inchisoare cu executare, Marian Lupasteanu a contestat decizia Judecatoriei Vaslui la Curtea de Apel Iasi. Pentru tanarul de 29 de ani din comuna Ciurea acest lucru s-ar putea intoarce impotriva sa daca magistratii ieseni vor considera blanda…

- Curtea de Apel Iasi a condamnat la 30 de ani de inchisoare un barbat de 67 de ani acuzat de omor calificat. Neculai Margarint nu se afla la primul contact cu puscaria, el mai fiind condamnat si in 1999 la 28 de ani de inchisoare pentru omor, insa eliberat conditionat in urma cu cativa ani.

- Fostul primar al municipiului Constanta, Radu Mazare, a fost condamnat, miercuri, de Tribunalul Constanta la sase ani si jumatate de inchisoare pentru ca a vandut un pret subevaluat mai multe terenuri din Mamaia, prejudiciul ridicandu-se la aproximativ patru milioane de euro. Decizia instantei nu este…