- Unul dintre cei patru cetateni ucraineni blocati in Muntii Maramuresului, in timp ce incercau sa ajunga in Romania traversand granita alpina, a fost recuperat luni dupa-amiaza cu ajutorul unui elicopter SMURD, a informat purtatorul de cuvant al Inspectoratului Teritorial al Politiei de Frontiera (ITPF)…

- Salvatorii montani si politistii de frontiera au suspendat, duminica seara, operatiunile de cautare a celor patru cetateni ucraineni care au trecut granita alpina pentru a ajunge in Romania, traversand o zona dificila din Muntii Maramuresului, a anuntat purtatorul de cuvant al Inspectoratului Teritorial…

- Doua elicoptere SMURD participa la operatiunea de cautare a celor patru cetateni ucraineni care incercau sa ajunga in Romania, traversand granita alpina prin Muntii Maramuresului, la o altitudine de 1.800 de metri, a spus purtatorul de cuvant al Inspectoratului Teritorial al Politiei de Frontiera Sighetu…

- Unul dintre cei patru cetateni ucraineni recuperati in noaptea de miercuri spre joi din Muntii Maramuresului de politistii de frontiera si salvatorii montani a decedat, a informat purtatorul de cuvant al Inspectoratului Teritorial al Politiei de Frontiera (ITPF) Sighetu Marmatiei, Oana Parcalab. „Doua…

- Salvamontiștii din Sighetu Marmației au recuperat in noaptea de miercuri spre joi patru cetațeni ucraineani. Aceștia se aflau la cota 1400, in Munții Maramureșului și la momentul sosirii salvatorilor doi dintre ei erau in șoc hipotermic. Unul dintre cei patru cetateni ucraineni recuperati din Munti…

- In data de 25.11.2022, prin punctele de froshy;ntiera de la nivelul intregii tari au efectuat formalitatile de control atat pe sensul de intrare, cat si pe cel de iesire aproximativ 153.000 de persoane, cetateni romani si straini, cu peste 45.800 de mijloace de transport.Potrivit unui comunicat al Politiei…

- Trei cetateni din Tunisia care au solicitat azil in Romania au fost prinsi de catre politistii de frontiera din Satu Mare in timp ce voiau sa treaca ilegal frontiera in Ungaria, cu intentia de a ajunge in Slovacia, informeaza, miercuri, un comunicat al Inspectoratului Teritorial al Politiei de Frontiera…