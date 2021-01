Stiri pe aceeasi tema

- Femeile se situeaza in urma ”internautilor” barbati, in ceea ce priveste utilizarea internetului (87,0% dintre barbati, 84,9% dintre femei), arata o analiza publicata de Institutul Național de Statistica. Ponderea cea mai mare in utilizarea internetului zilnic sau aproape zilnic, o au barbaṭii cu varste…

- In 2020, peste trei sferturi dintre gospodarii (78,2%) aveau acces la reteaua de internet de acasa, in creștere cu 2,5% fața de anul precedent, conform Institutului Național de Statistica . 85% dintre gospodariile din mediul urban și 70% din mediul rural (in creștere cu aproape 3% fața de 2019), erau…

- Opt din zece familii din Romania au acces la internet. Aproape toți romanii cu varsta intre 16 și 34 ani folosesc serviciile online Peste trei sferturi din totalul gospodariilor din Romania (78,2%) aveau acces, in 2020, la reteaua de internet de acasa, in crestere cu 2,5 puncte procentuale fata de anul…

- Peste trei sferturi, respectiv 78,2%, din totalul gospodariilor din Romania au acces la reteaua de internet de acasa, in creṣtere cu 2,5 puncte procentuale fata de anul anterior, iar proportia persoanelor de 16-74 ani care au folosit vreodata internetul a fost de 85,9%, cu 3,6 puncte procentuale…

- Peste trei sferturi din totalul gospodariilor din Romania (78,2%) aveau acces, in 2020, la reteaua de internet de acasa, in crestere cu 2,5 puncte procentuale fata de anul anterior, releva datele publicate, vineri, de Institutul National de Statistica (INS). In aceasta marja de crestere, proportia…

- ”In anul 2020, peste trei sferturi dintre gospodariile din Romania (78,2%) au acces la reteaua de internet de acasa. In mediul urban 84,8% dintre gospodarii sunt conectate la internet, iar in mediul rural doar 69,7% dintre gospodarii. In profil teritorial, conectarea la internet a fost mai raspandita…

- Peste trei sferturi din totalul gospodariilor din Romania (78,2%) aveau acces, in 2020, la reteaua de internet de acasa, in crestere cu 2,5 puncte procentuale fata de anul anterior, releva datele Institutului National de Statistica (INS). In aceasta marja de crestere, proportia persoanelor cu varste…

- În anul 2020, peste trei sferturi dintre gospodariile din România (78,2%) au avut acces la reteaua de internet de acasa, cu diferențe între cei de la oraș și cei din mediul rural, a transmis vineri Institutul Național de Statistica. În mediul urban 84,8% dintre gospodarii sunt…