Stiri pe aceeasi tema

- Argentina poate rata calificarea in optimile de finala ale Campionatului Mondial din cauza numarului mai mare de cartonașe galbene pe care l-ar avea fața de Islanda sau se poate califica in urma unei trageri la sorți. Grupa D a Mondialului va fi una decisa pe muchie de cuțit. Croația este deja calificata,…

- Vicecampioana mondiala Argentina are o revansa de luat dupa debutul nefericit (1-1 cu Islanda) la Cupa Mondiala de fotbal din Rusia, dar poate meciul cu Croatia, de joi, de la Nijnii Novgorod (21,00, ora...

- RUSIA 2018. Ziua a opta are drept cap de afiș partida dintre Argentina și Croația. Venita dupa o remiza dezamagitoare cu Islanda, Argentina este obligata sa caștige pentru a spera la optimi. De cealalta parte, Croația are trei puncte și iși poate permite și un rezultat de egalitate. Celelalte doua meciuri…

- Lionel Messi n-a avut debutul visat la CM din Rusia, Argentina remizand, 1-1, cu Islanda. Presiunea e imensa pe umerii superstarului. O țara intreaga așteapta ca el rezolve singur meciurile și sa le aduca "pumelor" titlul mondial. "Pumele" infrunta joi Croația, de la 21:00, in direct la TVR 1 și liveTEXT…

- Croația a obținut fara emoții cele trei puncte in primul meci din Grupa D a Campionatului Mondial din Rusia, impunandu-se in fața Nigeriei (scor 2-0). Naționala antrenata de Zlatko Dalic a controlat jocul in cea mai mare parte a timpului, experiența și valoarea spunandu-și cuvantul. Croația a profitat…

- Argentinianul Willy Caballero a stat intr-o poziție ciudata, la intonarea imnului. Portarul a copiat gestul. Misterul atitudinii lui Caballero este acela ca voia sa vada steagul, in timpul derularii momentului solemn. Inaintea competiției, portarul a declarat, pentru publicația ”La Nacion”: ”Este un…

- Echipa Argentinei, vicecampioana mondiala, si Islanda au terminat la egalitate, 1-1 (1-1), sambata, pe Stadionul Spartak din Moscova, in Grupa D a Cupei Mondiale de fotbal din Rusia. Islanda a produs una dintre surprizele acestui turneu, nu numai prin rezultat, dar si prin evolutia curajoasa.…

- Jose Mourinho (55 de ani), managerul lui Manchester United, a analizat partidele de la Campionatul Mondial din Rusia, iar, potrivit acestuia, finalistele acestui turneu vor fi Portugalia si Argentina. In urma cu o saptamana, Mourinho a analizat grupele, lusitanul plasandu-si tara natala, Portugalia,…