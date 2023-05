Unui şofer i-au sărit două roţi într-o groapă, pe DJ 248 Iaşi-Vaslui: cine plăteşte? Iată ce a decis instanţa! Lungii ani in care drumul Iasi - Vaslui prin Scanteia a fost un sir de gropi inca mai produc efecte. Directia Judeteana de Drumuri si Poduri a fost obligata de magistratii Judecatoriei sa deconteze cheltuielile de reparare a unui BMW care si-a rupt doua roti intr-o groapa. Argumentul ca drumul se afla in grija firmei care trebuia sa-l reabiliteze nu a fost acceptat. Aflat la volanul unui BMW cu numar de Bucuresti, un sofer circula pe DJ 248, intre Iasi si Ciurea, pe 11 noiembrie 2018. A intalnit in drum o groapa adanca de 12 cm si cu o suprafata de aproximativ 70 cmp, pe care nu a putut-o ocoli,… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii vor declanșa proteste stradale in zilele de 6, 7 și 8 iunie, amenințarea fiind chiar blocarea sistemului. Sindicatul National al Politistilor si Personalului Contractual (SNPPC) declanseaza proteste de strada in zilele de 6, 7 si 8 iunie, putand ajunge chiar la blocarea sistemului, potrivit…

- Consiliul Concurenței a anunțat miercuri ca declanșat doua investigații privind posibile trucari ale licitațiilor organizate de Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR SA), prin Direcțiile de Drumuri și Poduri (DRDP) Constanța, Brașov, București și Timișoara pentru atribuirea…

- A fost protest joi dimineața la Casa de Pensii Gorj. Foștii mineri și angajați la CEO sunt nemulțumiți pentru ca nu pot sa iasa la pensie, și asta pentru ca nu se ține cont de aceasta lege. Mai multe dosare de pensie au fost respinse in ultima perioada. In acest caz exista chiar și o decizie favorabila…

- Castelul Teleki din Comlod va fi reabilitat și transformat. Lucrarile aferente sunt scoase la licitație, pentru 27,4 milioane de lei. Interiorul va fi unul digitalizat, plin de ecrane și echipamente modern. Castelul Teleki din Comlod a fost construit in 1756 in stil baroc, avand și azi blazoanele primelor…

- Un accident moto a avut loc in cursul zilei de sambata, 25 Martie 2023, ora 07:10, pe Șoseaua Olteniței din municipiul București. Din primele informații, accidentul s-a produs in zona Orașelul Copiilor. Un autoturism a intrat in coliziune cu o motocicleta, iar in urma impactului, conducatorul motocicletei…

- Podul peste raul Cerna, situat pe DN 65C, pe raza localitatii Ladesti din judetul Valcea, a fost receptionat. Lucrarile au demarat in vara anului trecut si au fost finalizate inainte de termen, conform informatiilor prezentate de DRDP Craiova. Directia Regionala de Drumuri si Poduri Craiova a anuntat,…

- F.T. Ieri dimineața, polițiști din cadrul IIPJ – Serviciul de Investigare a Criminalitații Economice, in baza delegarii unui procuror de la Parchetul de pe langa Judecatoria Ploiești, au pus in executare sapte mandate de percheziție domiciliara, in județ si in București, la persoane banuite de infracțiuni…