- Pretul gazelor naturale pentru clientii casnici va creste, incepand cu data de 1 august 2018, cu 5,83%, informeaza Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energiei. „Avand in vedere solicitarile furnizorilor de gaze naturale si in urma analizei minutioase a costurilor reflectate in pretul…

- CHIȘINAU, 31 iul – Sputnik. Analiza cu privire la frauda bancara din Moldova, efectuata de experții Kroll în cele doua rapoarte, este una superficiala și care nu ține cont de dovezile prezentate de procurori în acest mare dosar. Concluziile aparțin experților Quintel Intelligence,…

- Comitetul executiv al Bancii Naționale a sancționat cu amenda doi deținatori direcți de dețineri calificate în capitalul „Bancii de Finanțe și Comerț” (Fincombank). Sancțiunea a fost aplicata pentru neprezentarea în volum complet a informațiilor/documentelor solicitate de…

- În Republica Moldova a crescut volumul de valuta straina. Astfel, potrivit datelor Bancii Naționale a Moldovei, în luna iunie 2018, gradul de acoperire a cererii nete de valuta din partea agenților economici prin oferta neta de valuta de la persoanele fizice a constituit…

- Comitetul executiv al Bancii Nationale a Moldovei (BNM) a decis prelungirea cu trei luni a termenului de vanzare a actiunilor nou-emise de catre banca comerciala „Moldindconbank”, ca pachet unic in marime de 63.89 la suta din capitalul social al bancii, transmite IPN cu referire la un comunicat de presa…

- Republica Moldova va primi cea de-a treia transa de aproape 34 de milioane de dolari din partea Fondului Monetar International. Decizia a fost aprobata, vineri seara, 29 iunie, de catre Consiliul de directori executivi al FMI. 22,5 milioane de dolari se afla deja in conturile Bancii Nationale a Moldovei.…

- Comitetul executiv al Bancii Naționale a Moldovei (BNM) a aprobat marți, 19 iunie, achiziționarea de catre un consorțiu internațional de investitori a pachetului de acțiuni in marime de 41,09% din capitalul social al bancii comerciale „MOLDOVA - AGROINDBANK" S.A., transmite BNM printr-un comunicat.