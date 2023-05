Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul ucrainean de externe i-a spus miercuri unui emisar chinez de rang inalt, cu care a discutat la Kiev, ca pentru a pune capat razboiului cu Rusia, Ucraina nu va accepta nicio propunere ce ar presupune pierderea de teritorii sau inghetarea conflictului, relateaza Reuters si CNN. Li Hui, reprezentantul…

- Un emisar al Chinei se afla miercuri la Kiev pentru a discuta despre o ”reglementare politica” a conflictului dintre Ucraina si Rusia, o vizita asteptata de presedintele ucrainean Volodimir Zelenski, care doreste ca Beijingul sa faca uz de influenta sa asupra Rusiei, transmite AFP. „O intrevedere este…

- Ministerul de Externe al Chinei a anuntat ca reprezentantul sau special pentru afaceri eurasiatice va vizita incepand de luni Ucraina si Rusia, dar si Polonia, Franta si Germania in ceea ce Beijingul numeste "un efort de promovare a discutiilor de pace", relateaza agentia Reuters, citata de The Guardian.Xi…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski spera ca va putea profita de influenta Chinei in conflictul dintre Ucraina si Rusia, in urma unei conversatii telefonice cu omologul sau chinez Xi Jinping, prima dupa inceperea agresiunii ruse contra tarii vecine in urma cu 14 luni, relateaza joi DPA. ”Exista…

- Rusia a a luat act de disponibilitatea Chinei de a facilita negocierile de pace cu Ucraina in urma discuției telefonice dintre președintele chinez Xi Jinping și omologul ucrainean Volodimir Zelenski, a transmis Maria Zaharova, purtatoarea de cuvant a Ministerului rus de Externe, citata de CNN.„Observam…

- Președintele chinez Xi Jinping a avut miercuri, 26 aprilie, o discuție telefonica cu Volodimir Zelenski, a anunțat președintele ucrainean, care a punctat ca discuția a fost „lunga și plina de insemnatate”, transmite Reuters.„Am avut o discuție telefonica lunga și plina de insemnatate cu președintele…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski l-a invitat pe liderul chinez Xi Jinping sa viziteze Ucraina, intr-un interviu pentru Associated Press publicat miercuri, 29 martie, relateaza CNN . „Suntem pregatiți sa il vedem aici. Vreau sa vorbesc cu el. Am avut contacte cu el inainte de razboiul pe scara…

- Președintele lituanian Gitanas Nauseda considera ca China sprijina Rusia in razboiul cu Ucraina, chiar daca Beijingul incearca sa acționeze ca un mediator de pace neutru, noteaza Euronews. „Din nefericire, vad ca scopul Chinei este de a continua acest razboi, de a face acest razboi și mai sangeros,…