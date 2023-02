Stiri pe aceeasi tema

- Nimeni nu poate prevedea sau preveni un cutremur, iar ideea unui seism puternic, ca cel din Turcia, sperie pe toata lumea. Panica este principalul pericol intr-o astfel de situație, ceea ce poate duce la pierderi de vieți omenești. Un expert a spus la ce etaj ar fi bine sa stai in caz de cutremur și…

- Ministerul Finanțelor a estimat, in Strategia Fiscal Bugetara pe perioada 2022 - 2024 eventualele pierderi pe care le-ar putea suferi Romania, in cazul unui cutremur extrem de puternic in Vrancea

- In cazul unui cutremur major in Romania, cu intensitate de 7,4 – 8,1 MW, vor fi peste 350.000 de cladiri rezidențiale ce vor fi grav avariate, iar numarul de persoane grav ranite sau decedate va fi de peste 45.000. Aceasta este predicția pe care statul roman, prin Inspectoratul General pentru Situații…

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta (DSU), Raed Arafat, a declarat miercuri ca in cazul unui cutremur major in Romania, 7-8.000 de salvatori pot interveni in zona dezastrului, informeaza news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- La aproape 46 de ani de la cutremurul din 1977, starea infrastructurii de sanatate din Romania lasa mult de dorit in ceea ce privește capacitatea de raspuns la un cutremur de magnitudinea celor care au avut loc in Turcia. Spitalele care deservesc mii de oameni, la un seism de magnitudine 7,5, s-ar prabuși…

- Presedintele PSD și al Camerei Deputaților, Marcel Ciolacu, a declarat luni, 30 ianuarie, despre retinerea de catre DNA a fostului selectioner Victor Piturca si a directorului Romarm, Gabriel Tutu, acuzati intr-un dosar privind achizitii realizate in timpul pandemiei COVID, ca nu crede ca acesta va…

- Social-democrații au cerut conducerii celor doua camere ale Parlamentului declanșarea procedurii de revocare din funcția de membru al Curții de Conturi și vicepreședinte a lui Niculae Badalau, anunța purtatorul de cuvant al PSD, Radu Oprea.

- CUTREMUR la Curtea de Conturi: Procurorii DNA l-au reținut pe vicepreședinte pentru dare de mita, PSD ii cere demisia CUTREMUR la Curtea de Conturi: Procurorii DNA l-au reținut pe vicepreședinte pentru dare de mita, PSD ii cere demisia Procurorii DNA l-au reținut pe vicepreședintele Curții de Conturi,…