Unu din patru copii a fost amenințaț cu bătaia pe rețele de socializare Unu din patru copii a fost amenințaț cu bataia pe rețele de socializare, iar World Vision Romania lanseaza #LunaSiguranteipeNet. Sondajul World Vision mai arata ca unu din 10 copii este jignit, zilnic sau de cel puțin doua ori pe saptamana, in mediul online. In același timp, dintre copiii care au fost amenințați sau jigniți, 36% nu vorbesc cu niciun adult sau prieten despre problemele prin care trec, arata un sondaj din luna ianuarie al Fundației World Vision Romania. Sondajul a fost realizat in contextul Zilei Internaționale a Siguranței de pe Internet de pe 9 februarie. Eșantionul este format… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

- O noua escrocherie in mediul online! O tanara și-a comandat țigari cu ajutorul unui site gasit pe o pagina de Facebook, insa atunci cand a venit curierul acasa a avut parte de o surpriza cu adevarat neplacuta. Carmen a gasit in loc de ceea ce și-a dat comanda un pantof! Cum a fost posibil acest lucru.

- Postarile online ale unei persoane ar putea influența angajarea sau concedierea sa: La ce sunt atenți angajatorii Postarile online ale unei persoane ar putea influența angajarea sau concedierea sa: La ce sunt atenți angajatorii Aproximativ 80 de procente din cetațenii europeni ar vrea sa poata șterge…

- Imaginea Oanei Roman a fost, in mai multe randuri, denigrata in mod public. Cu unii dintre cei ce au jignit-o, aceasta inca duce lupte in instanța de judecata, iar alte lupte deja au fost caștigate prin ordonanța președințiala.

- Cumparaturile de pe internet pot da dependența. Conectați tot timpul, cu laptopul sau telefonul, tot mai mulți romani au achiziționat tot mai des produse de pe internet. Și pentru ca totul se face in cateva secunde, cu minim de efort, multe dintre cumparaturi sunt bani irosiți.

- Antonia (32 ani) e mereu activa pe rețelele sociale, fiindu-le alaturi fanilor care o apreciaza. Artista, deși este una dintre cele mai admirate vedete de la noi, are parte și de comentarii negative in spațiul online.Invitata la podcastul produs și gazduit in exclusivitate de canalul de Youtube Happyfish…

- Una din trei persoane (33%) a fost agresata pe retelele de socializare, potrivit rezultatelor unui studiu publicat miercuri de ING Bank Romania, conform agerpres. Cauzele hartuirii online pentru 29% dintre victime au fost postarile despre hobby-urile si interesele proprii, conform cercetarii realizata…

- In acest an, inspectorii Direcției Generale Antifrauda Fiscala (DGAF) au verificat mai mult mediul online, zona unde se obțin caștiguri considerabile. Au fost vizați cei care desfașoara activitați online precum monetizarea publicarii de conținut pe YouTube, TikTok, Instagram sau Facebook sau care vand…