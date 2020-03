Stiri pe aceeasi tema

- Criza generata de coronavirus va duce economia Uniunii Europene si a zonei euro intr-o recesiune adanca anul acesta, a anuntat Executivul blocului comunitar intr-un comunicat citat de Bloomberg, potrivit Mediafax.„Impactul direct prin toate canalele este estimat sa reduca cresterea PIB-ului…

- Calin Ile a atras atentia asupra situatiei dificile in care se afla turismul din Romania. El spune ca exista deja o cadere de 44%, iar pierderile ar putea ajunge la 70-75%, ceea ce e insuportabil. "Este imposibil sa nu dam oameni afara, nu avem cu ce susține afacerile", a spus președintele…

- Din funcția de CEO și președinte al Consiliului de Administrație General Electric, Welch a crescut valoarea de piața a companiei cu 4.000%. Cand s-a retras din funcțiile deținute la GE, Welch a primit o plata in valoare de 417 milioane de dolari, cea mai mare acordata vreodata unui executiv…

- Aproximativ 300 de persoane din localitatea Mironu, din comuna Valea Moldovei, s-au intors in cursul zilelor de duminica și luni din Italia, de teama noului coronavirus. Primarul din Valea Moldovei, Constantin Moroșan, a declarat, ieri, ca este vorba despre localnici din comunitatea de romi din ...

- Circa 38,4 miliarde metri cubi de gaz este de așteptat sa fie produs in Azerbaidjan in acest an, insemnand cu 7,9% mai mult fața de indicatorul din 2018, a declarat Yashar Latifov, vicepreședintele SOCAR pentru dezvoltarea campurilor, "APA-Economics", relateaza Reuters potrivit news.az. El…

- In perioada 3–7 februarie, emisiunea Acces Direct a fost pentru a treia saptamana consecutiv prima opțiune in randul telespectatorilor care s-au aflat in fața micilor ecrane, de luni pana vineri, in intervalul orar 17.00 – 19:00.

- Mai multe curse aeriene sunt anulate, redirectionate pe Aeroportul Sibiu sau intarziate la și de la Cluj-Napoca, din cauza ceții. Sute de oameni stau in aeroport și așteapta, transmite Mediafax.Potrivit informațiilor de la Aeroportul Cluj-Napoca, doua curse catre Valencia și Liverpool au fost…

- Circa 12.000 de litri de agheasma au fost pregatiti pentru a fi impartiti credinciosilor. Crucea sfintita aruncata in apele Dunarii de catre Arhiepiscopul Dunarii de Jos a fost recuperata in acest an de un galatean in varsta de 36 de ani.