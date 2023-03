Stiri pe aceeasi tema

- Administratia Fondului pentru Mediu a publicat noi liste cu dosare aprobate in cadrul Programelor Rabla Clasic, Rabla Plus și ”Prima conectare la sistemul public de alimentare cu apa și canalizare” (PNRR). Pentru Programul Rabla Clasic au fost acceptate 173 dosare pentru 256 autovehicule și 7 motociclete.…

- Filarmonica „Mihail Jora” va fi recondiționata și modernizata, in cadrul programului privind cresterea eficientei energetice si gestionarea inteligenta a energiei in cladirile publice. Administratia Fondului pentru Mediu va finanța proiectul depus de Consiliul Județean in vederea realizarii lucrarilor…

- Administratia Fondului pentru Mediu a publicat noi liste cu dosare aprobate in cadrul Programelor Rabla Clasic, Rabla Plus si „Prima conectare la sistemul public de alimentare cu apa si canalizare” (PNRR).

- Administratia locala va solicita de la Administratia Fondului de Mediu, suma de 4.182.354 lei, in cadrul unui proiect de amplasare a unor statii de incarcare a masinilor hybrid sau electrice. Proiectul “Infrastructura de reincarcare pentru vehicule electrice – statii de putere normala in municipiul…

- Administratia Fondului pentru Mediu anunta ca, luni, la ora 10.00, porneste etapa a treia a Programului Rabla pentru Electrocasnice, lansata la ora 10.00, in care se pot selecta vouchere pentru aparate de aer conditionat, uscatoare de rufe si aspiratoare. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Bugetul de zece milioane de lei alocat celei de-a doua etape a Programului "Rabla pentru electrocasnice" a fost epuizat in doar sase ore și jumatate, informeaza Administrația Fondului pentru Mediu. Solicitanții persoane fizice au generat aproape 14.000 de vouchere pentru laptop-uri și 10.000 pentru…

- Productia de energie din surse regenerabile a Germaniei a crescut in anul 2022, dar inca este sub plafonul necesar pentru a atinge obiectivul de a genera 80% din electricitate din surse regenerabile, pana in 2030, a anuntat luni Agentia pentru Mediu, potrivit Agerpres.

- Proiectul a fost aprobat de Administrația Fondului de Mediu și eficientizarea consumului de energie electrica și reducerea cheltuielilor generate de instalațiile de iluminat invechite și depașite tehnologic.