Stiri pe aceeasi tema

- Uniunea Nationala a Transportatorilor Rutieri din Romania (UNTRR) solicita Ministerului Finantelor publicarea unei note care sa clarifice ca diurna platita de firmele de transport rutier international conducatorilor auto nu face subiectul reincadrarii ca venituri de tip salarial. Potrivit…

- Uniunea Nationala a Transportatorilor Rutieri din Romania (UNTRR) solicita Guvernului includerea transporturilor rutiere in Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR) care va fi transmis Comisiei Europene, se mentioneaza intr-un comunicat remis marti de organizatie. Astfel, UNTRR…

- Uniunea Nationala a Transportatorilor Rutieri din Romania (UNTRR) solicita ministrului Transporturilor si Infrastructurii, ministrului Afacerilor Externe si Agentului Guvernamental pentru Curtea de Justitie a Uniunii Europene sustinerea urgenta a transportatorilor romani in actiunea depusa la Tribunalul…

- Uniunea Nationala a Transportatorilor Rutieri din Romania (UNTRR) solicita excluderea soferilor profesionisti de la testarea COVID-19, ceruta de Germania si alte state membre, mentionand ca aceasta masura "a generat haos la frontierele interne UE" si blocaje in lanturile vitale de aprovizionare, potrivit…

- Uniunea Nationala a Transportatorilor Rutieri din Romania – UNTRR isi exprima ingrijorarea cu privire la noile masuri adoptate de Germania, care incepand din 14.02.2021, ora 00:00 solicita soferilor profesionisti sa se inregistreze si sa prezinte un test negativ COVID19 in cazul in care in ultimele…

- Transportatorii rutieri spun ca obligatia soferilor profesionisti de a prezenta un test Covid negativ in mai multe tari europene va duce la perturbarea lantului de aprovizionare cu marfa in UE si solicita autoritatilor demersuri pentru ca aceasta categorie sa fie exceptata, potrivit unui comunicat al…

- ”Uniunea Nationala a Transportatorilor Rutieri din Romania (UNTRR) solicita Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, Ministerului Sanatatii si coordonatorului campaniei de vaccinare impotriva COVID-19, dr. Valeriu Gheorghita, prioritizarea vaccinarii impotriva COVID-19 a personalului esential…