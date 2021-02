Stiri pe aceeasi tema

- Uniunea Nationala a Transportatorilor Rutieri din Romania (UNTRR) solicita ministrului Transporturilor si Infrastructurii, ministrului Afacerilor Externe si Agentului Guvernamental pentru Curtea de Justitie a Uniunii Europene sustinerea urgenta a transportatorilor romani in actiunea depusa la Tribunalul…

- Uniunea Nationala a Transportatorilor Rutieri din Romania (UNTRR) solicita Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, Ministerului Sanatatii si Ministerului Finantelor introducerea in Romania a ”formularului de localizare a pasagerilor”, in format online, pentru…

- Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere corupției au dispus efectuarea urmaririi penale fața de Costel Alexe care la data faptelor exercita funcția de ministru al Mediului, Apelor și Padurilor, pentru savarșirea infracțiunilor de luare de mita și instigare la delapidare.…

- UPDATE: In cauza mediatizata prin comunicatul nr. 4/VIII/3 din 4 ianuarie 2021 , ca urmare a indeplinirii condițiilor legale și constituționale necesare pentru efectuarea urmaririi penale fața de o persoana care, la data faptelor, deținea funcția de ministru, procurorii din cadrul Direcției Naționale…

- Companiile de transport rutier din Romania care au achitat taxe de drum Germania mai au termen pana vineri, 4 decembrie, pentru a se inregistra in vederea rambursarii unei parti din banii platiti in perioada 2017-2020. Uniunea Nationala a Transportatorilor Rutieri estimeaza ca firmele romanesti ar putea…

- Recuperarea taxelor este posibila dupa ce Curtea de Justitie a Uniunii Europene (CJUE) a decis, in 28 octombrie 2020, ca modalitatea de calcul a taxelor de drum pentru camioane in Germania incalca legislatia europeana, iar statul german a incasat suplimentar si nelegal de la transportatorii rutieri…

- UNTRR: Transportatorii din Romania pot recupera taxele de drum platite in Germania, in perioada 2017-2020 Companiile de transport rutier din Romania care au achitat taxe de drum in Germania, in perioada 2017-2020, pot recupera intre 4% si 7% din cuantumul acestora, informeaza Uniunea Nationala a Transportatorilor…

