- Sansele de ajustare ale Pachetului Mobilitate 1 de catre eurodeputatii romani si estici sunt din ce in ce mai ipotetice, cele trei dosare legislative urmand sa intre in cea de-a doua lectura in Parlamentul European (PE), avertizeaza Uniunea Nationala a Transportatorilor Rutieri din Romania (UNTRR),…

- Pandemia de coronavirus a dus la scaderea, in medie, cu 15%-30% a transportului rutier international de marfuri efectuat de firmele romanesti, iar efectele se vor vedea in 3-4 saptamani, cand peste jumatate dintre companiile de transport rutier din Romania isi vor declara insolventa, potrivit estimarilor…

- Uniunea Nationala a Transportatorilor Rutieri din Romania (UNTRR) atrage atentia ca firmele de transport rutier din Romania vor fi grav afectate din cauza epidemiei cu noul coronavirus (COVID - 19).

- Transportul rutier international de marfuri efectuat de firmele romanesti pe relatia cu Italia s-a redus, in medie, cu 15%, ca urmare a epidemiei de coronavirus, in timp ce in cazul transportului de persoane scaderea este de pana la 100%, arata datele Uniunii Nationale a Transportatorilor Rutieri din…

- Epidemia de coronavirus din Italia a dus la scaderea in medie cu 15% a transportului rutier international de marfuri efectuat de firmele romanesti, a anunțat, marți, Uniunea Nationala a Transportatorilor Rutieri din Romania (UNTRR).La transport persoane, scaderea este de pana la 100% in relatia…

- Masurile protectioniste propuse in Pachetul Mobilitate 1 duc la excluderea firmelor de transport romanesti din piata europeana de resort, ceea ce va genera o crestere cu 50% a deficitului de cont curent al Romaniei, atrage atentia, vineri, Uniunea Nationala a Transportatorilor Rutieri din Romania…