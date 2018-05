Untold si Neversea au lansat campania de donare de sange Blood Network. Cum poti castiga bilete la festival donand sange

Stiri pe aceeasi tema

- Persoanele care doneaza sange in cadrul unor caravane mobile din Cluj-Napoca, Bucuresti, Iasi, Timisoara, Brasov sau Constanta primesc si in acest an cate un bilet gratuit la Untold sau Neversea, iar cei care vor dona sange in centre de...

- Institutul Național de Transfuzii Sanguine a gasit o metoda inedita de a incuraja donarea de sange. Impreuna cu platforma tehnologica de donare de sange „Și eu donez“, dar și cu organizatorii...

- De la o ediție la alta, campania BLOOD NETWORK inițiata de organizatorii festivalurilor UNTOLD și NEVERSEA se dezvolta puternic, atat in privința numarului de oameni care doneaza sange in centrele fixe cat și la caravanele mobile BLOOD NETWORK. Impreuna cu Institutul Național de Transfuzii Sanguine…

- Persoanele care doneaza sange in cadrul unor caravane mobile din Cluj-Napoca, Bucuresti, Iasi, Timisoara, Brasov sau Constanta primesc si in acest an cate un bilet gratuit la Untold sau Neversea, iar cei care vor dona sange in centre de transfuzii vor beneficia de reduceri.

- De la o ediție la alta, campania BLOOD NETWORK inițiata de organizatorii festivalurilor UNTOLD și NEVERSEA se dezvolta puternic, atat in privința numarului de oameni care doneaza sange in centrele fixe cat și la caravanele mobile BLOOD NETWORK. Impreuna cu Institutul Național de Transfuzii Sanguine…

- Untold si Neversea lanseaza astazi a patra editie a Campaniei de donare de sange, Blood Network. De la o editie la alta, campania BLOOD NETWORK initiata de organizatorii festivalurilor UNTOLD si NEVERSEA se dezvolta puternic, atat in privinta numarului de oameni care doneaza sange in centrele fixe cat…

- De la o ediție la alta, campania Blood Network inițiata de organizatorii festivalurilor Untold și Neversea se dezvolta puternic, atât în privința numarului de oameni care doneaza sânge în centrele fixe cât și la caravanele mobile. Împreuna cu Institutul Național…

- De la o ediție la alta, campania BLOOD NETWORK inițiata de organizatorii festivalurilor UNTOLD și NEVERSEA se dezvolta puternic, atat in privința numarului de oameni care doneaza sange in centrele fixe cat și la caravanele mobile BLOOD NETWORK. Impreuna cu Institutul Național de Transfuzii Sanguine…