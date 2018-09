Stiri pe aceeasi tema

- Federația Romana de Fotbal a anunțat prelungirea contractului cu firma de echipament sportiv Joma pana la data de 31 decembrie 2022. Evenimentul a avut loc la Portillo de Toledo, in Spania. La eveniment au participat Razvan Burleanu, Președinte FRF, Bogdan Popescu, Manager Comercial FRF, Alexandru Candea,…

- În fiecare vara, zona județului Cluj rasuna pe ritmurile festivalurilor de muzica, iar oameni din întreaga țara, chiar și din strainatate, cu bagajele în spate, vin în inima Transilvaniei ca sa petreaca zile întregi. Untold, Electric Castle, Mox sunt doar câteva…

- BETANO.com, operator european de pariuri sportive și cazinou online, și Federația Europeana de Handbal (EHF) au anunțat oficial parteneriatul regional pe segmentul jocurilor de noroc online, pe piața din Germania. Odata cu acest parteneriat pe doi ani, intermediat de compania Sportradar, BETANO.com…

- Fotbal inainte de toate IN TRATATIVE… Federatia Romana de Fotbal pregateste o modificare de regulament, care sa permita cluburilor finantate de autoritatile locale sa promoveze in Liga I. Pana acum, entitatile sportive de drept public aveau voie sa promoveze pana in esalonul secund. De aceasta modificare…

- Zile pline pentru stafful echipei de fotbal SCM Gloria. Pe langa inscrierea in Liga a 3-a, care trebuie facuta pana duminica, clubul buzoian are obligatia de a se afilia la Federatia Romana de Fotbal, dosarul trebuind depus pana pe 20 iulie. Potrivit unui comunicat al FRF, ,,in conformitate cu prevederile…

- Presedintele Ligii Profesioniste de Fotbal, Gino Iorgulescu, a declarat, ieri, intr-o conferinta de presa, ca in principiu detinatorul drepturilor de televizare a meciurilor din Liga I doreste prelungirea contractului actual pentru inca cinci ani si intentioneaza sa pastreze actualul sistem competitional…

- Federatia Romana de Fotbal a informat forul continental despre locul de disputare al partidei cu Lituania, ultima pe teren propriu din noua competitie UEFA, care va debuta in aceasta toamna. Jocul programat pe 17 noiembrie, cu incepere de la ora 21:45, va avea loc la Ploiesti, pe arena "Ilie Oana".…

- Federația Romana de Fotbal a anunțat astazi, prin intermediul unui comunicat emis pe Facebook, datele la care vor avea loc cele 4 meciuri organizate de București la EURO 2020, turneu final care se va desfașura in mai multe orașe europene. Arena Naționala, cel mai mare stadion al țarii, va gazdui patru…