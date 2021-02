Directorul de comunicare al UNTOLD, Edy Chereji, critica atitudinea șefului DSU, Raed Arafat e care il acuza ca nu incearca sa gaseasca o soluție pentru deschiderea sectorului cultural. Chereji se arata ingrijorat de problemele financiare cu care se vor confrunta cei din domeniu, in cazul in care nici la vara UNTOLD nu va putea fi organizat. „Din ce am putea sa traim?”, se intreaba retoric Chereji. Personal, ma ingrijoreaza declaratia dlui Arafat, deoarece ma intreb daca dumnealui chiar intelege cum functioneaza sectorul cultural si industria de evenimente, cum este afectat intregul lant valoric…