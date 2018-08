Stiri pe aceeasi tema

- Peste 84.000 de oameni au trecut, in prima zi, pragul taramului plin de magie, UNTOLD. Artiștii care au concertat in prima seara s-au aratat impresionați de scena principala a festivalului UNTOLD dar și de numarul mare de participanți. Cei mai așteptați artiști au fost cei de la THE CHAINSMOKERS, care…

- Catalin Botezatu s-a distrat de minune in prima noapte alba de la Untold 2018, cel mai mare festival de muzica electronica din Europa! Cunoscutul designer a avut o apariție simpla, dar șic și a intors privirile a zeci de petrecareți. Juratul de la “Bravo, ai stil!” a petrecut alaturi de un grup de prieteni…

- UNTOLD 2018 a inceput, iar primii petrecareți și-au facut apariția la cel mai mare festival din Europa in jurul pranzului. Iar un ansamblu de folclor a atras atenția tuturor celor prezenți! (Cele mai bune oferte laptopuri) UNTOLD 2018 continua tradiția anilor precedenți, scenele clujene reunind nume…

- Autoritatile considera ca masurile luate pe perioada de desfasurare a Untold fac din acesta cel mai sigur festival din Europa, dupa cum a explicat seful Directiei Ordine si Siguranta Publica din cadrul Inspectoratului General al Jandarmeriei Române, Liviu Uzlau, marti, într-o conferinta…

- Pe langa muzica, la Tomorrowland am vrut sa experimentam, ca la fiecare festival, mancarea. Asta deși, sincer, niciun festival nu se compara cu cele din Romania la capitolul „mancare”. La Tomorrowland nu ai atatea opțiuni precum la Neversea, Electric Castle, Untold sau orice festival din țara noastra.…

- UNTOLD anunța ca începând din sezonul fotbalistic 2018 -2019 devine sponsor oficial al echipei de fotbal FC Universitatea Cluj. UNTOLD este mai mult decât un festival de muzica, este și un model de bune practici, așa ca organizatorii festivalului își doresc sa se implice…

- Un protest din Parcul National Domogled atrage atentia inca o data asupra problemei defrisarilor ilegale din Romania. Cativa activisti au luat prin surprindere autoritatile care ii prezentau unui oficial european “frumusetea locului”. Din pacate, in ultimul an s-au taiat aproape 400 de mii…

- Imagini inspaimantatoare surprinse in apropiere de granita cu Romania, in Bulgaria. O furtuna puternica a facut ravagii in orasul Plevna. Vijelia care pare mai degraba un uragan a spulberat tot ce i-a stat in cale.