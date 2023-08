Stiri pe aceeasi tema

- PESTE 70 MILIOANE EURO AU RAMAS IN CLUJ-NAPOCA, DUPA UNTOLD 2023ALTE 1.8 MILIOANE LEI SUNT INVESTITE DE UNTOLD IN STADIONULCLUJ ARENA, PARCUL CENTRAL ȘI SALA POLIVALENTAFestivalul UNTOLD a scris istorie in 2023. Peste 420.000 de participanți și 250 de artiști au simțit și trait magia UNTOLD in cele…

- In fiecare vara, in Cluj-Napoca, sute de mii de fani scriu impreuna un nou capitol din cea mai frumoasa experiența de festival. In acest an, taramul magic UNTOLD iși va deschide porțile in perioada 3-6 august, pentru cei mai mari artiști naționali și internaționali. Experiența de pe Cluj-Arena va fi…