- Festivalul UNTOLD a primit inca o confirmare ca este unul dintre cele mai mari festivaluri de muzica din lume. In 2024 festivalul UNTOLD, organizat in Cluj-Napoca, marcheaza o urcare spectaculoasa de trei poziții in singurul clasament anul dedicat industriei de evenimente. UNTOLD ocupa locul 3 in topul…

- Investiții in energie regenerabila In pofida creșterii investițiilor de anul trecut, de 1.800 de miliarde de dolari in energie verde, inclusiv 660 de miliarde de dolari in energii regenerabile, investițiile raman sub nivelul necesar pentru a indeplini obiectivul COP28 de triplare a capacitații de energie…

- Germania, Franta si SUA ocupa primele trei locuri in topul ṭarilor care controleaza subgrupuri de intreprinderi din Romania, releva datele INS conform carora, in Romania, in anul 2022, au fost identificate 96.705 grupuri de intreprinderi, din care 6.036 de grupuri de intreprinderi rezidente si 90.669…

- Statele Unite au in prezent 5.044 de focoase nucleare in arsenalul sau militar, in timp ce Rusia are 5.580, potrivit unui studiu realizat de Federația Oamenilor de Știința Americani. Potrivit acestui studiu, China are 500 de focoase nucleare, Franța are 290, iar Marea Britanie are 225.

- Din cele 279 de site-uri de farmacii pe care compania le-a inchis anul trecut pentru vanzarea de medicamente destinate tratarii afectiunilor metabolice, mai mult de 90% erau legate de medicamentele GLP-1, a declarat, pentru Reuters, directorul general al companiei, Yoav Keren, relateaza Ziare.com. Ozempic…