Untold, festivalul drogurilor și al versurilor obscene Foarte frumoase versuri, ne place cultura in orașul lui Emil Boc. S-au rupt tinerii clujeni, adolescenții și minorii pe de-alea cu “Da-i din gaoa*a” a lui Gheboasa, invitatul celui mai sigur festival din țara. Practic, a improșcat cu cultura. Probabil ca parinții nu știu unde și-au trimis copiii, iar copiii sunt nevinovați și inconștienți, ei vor sa se distreze la Gheboasa. Iata ce versuri de poet avem aici, o… iertați, o voma cronica, conform 60m.ro . Trapperul RAVA a facut un show cu apelative deosebit de frumoase la UNTOLD. Iar publicul, dupa cum il auzim pe filmare, mare lucru sa fi fost persoane… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Un barbat de 33 de ani din Cluj-Napoca a fost retinut dupa ce a fost prins in flagrant de polițiști si procurorii DIICOT cand vindea droguri de mare risc – ecstasy si 3-CMC, in apropierea locului de desfasurare a festivalului Untold. Anchetatorii au stabilit ca el a mai vandut astfel de droguri si in…

