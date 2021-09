UNTOLD face pui! La Poiana Brașov se va organiza MASSIF Consilierii locali din Brasov au votat un protocol de colaborare cu producatorii UNTOLD sa se organizeze un mare festival de muzica, anunța Brașov.net . Acesta ar urma sa se numeasca MASSIF si sa fie organizat cel mai probabil in Poiana Brasov. Conform intiatorului proiectului, MASSIF ar trebui sa fie mai mult decat un festival de muzica, si sa implice si multe alte evenimente. Totodata, cei de la UNDOLD vor ca din Poiana Brasov sa faca cea mai cautata destinație turistica montana pentru tineri din Europa. Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

