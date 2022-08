Stiri pe aceeasi tema

- Roxana Hulpe prezinta știrile la Pro TV alaturi de Cosmin Stan. Dincolo de cariera ei, prezentatoarea are o relație cu Bogdan Radulescu, care aseara, 3 august, a cerut-o in casatorie. Vedeta a spus marele DA fara sa stea pe ganduri. Cererea in casatorie a avut loc pe Cluj Arena, stadionul unde astazi…

- Una dintre prezentatoarele Pro TV a fost ceruta in casatorie chiar pe terenul de la Cluj Arena, unde azi va incepe festivalul Untold.Roxana Hulpe traiește o poveste de dragoste cu Bogdan Radulescu, unul dintre directorii festivalului Untold.”Cand trupul dar și sufletul mi-au ingenuncheat de fericire…

- Universul magic UNTOLD iși deschide porțile pentru cel de-al șaptelea capitol, intre 4 și 7 august, cu o ceremonie oficiala de deschidere pe Cluj-Arena care va marca o premiera pentru Romania: un show unic al germanului Claptone.

- Un tribunal din Italia a solicitat specialiștilor sa analizeze conținutul vaccinurilor impotriva coronavirusului produse de Moderna și de Pfizer-BioNTech. Cererea a venit dupa ce un barbat care lucreaza in sistemul de invațamant nu a fost de acord sa se vaccineze. Astfel ca, tribunalul din Pesaro a…

- Jucatoarea romana de tenis Irina Begu a facut un salt de 12 locuri in clasamentul WTA, dat publicitatii luni, la o zi dupa victoria sa in turneul de la Palermo (Italia). Begu ocupa acum locul 33, cu 1.384 de puncte, in aceasta ierarhie, in care Simona Halep se mentine saptamana aceasta pe pozitia a…

- Situația apei in Italia este tot mai pregnanta, tot mai acerba. Incepand cu 30 iunie, fermierii nu vor mai avea voie sa ia apa din lacul Idro ca sa-și irige culturile. Și asta pentru ca nivelul lacului a scazut semnificativ. Ceea ce a facut ca membrii Consorțiului de reabilitare a Bisericilor Chiese,…