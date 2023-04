Stiri pe aceeasi tema

- Cluj Arena are acum un gazon nou, dupa ce acum 2 ani, cei de la Untold au platit pentru schimbarea integrala a suprafeței. In 2021, a fost pentru prima data de la inaugurarea stadionului, in 2011, cand gazonul a fost inlocuit complet, fara carpeli. ”Gazonul a fost schimbat in totalitate cu…

- Gazonul de pe stadionul din centrul orașului a fost schimbat de un consorțiu format din 5 firme de profil. Este pentru prima data cand gazonul a fost schimbat integral din bani publici. Un video de pe stadion cu noua suprafața de joc a fost publicat duminica seara de Alin Tișe.

- Gazonul de pe stadionul din centrul orașului este schimbat de un consorțiu format din 5 firme de profil. Este pentru prima data cand gazonul va fi schimbat integral din bani publici. Un video de pe stadion a fost publicat sambata de Alin Tișe.

- Gazonul de pe stadionul din centrul orașului este schimbat de un consorțiu format din 5 firme de profil. Este pentru prima data cand gazonul va fi schimbat integral din bani publici. Un video cu șantierul a fost publicat vineri.

- Gazonul de pe stadionul din centrul orașului este schimbat de un consorțiu format din 5 firme de profil, iar lucrarile au inceput in urma cu doua zile. Este pentru prima data cand gazonul va fi schimbat integral din bani publici.

- Potrivit unui comunicat remis miercuri mass media de catre CJ Cluj, gazonul de pe Cluj Arena va fi schimbat de firma Sports Field din București, o companie implicata in trecut intr-un dosar de corupție care i-a șuierat pe la urechile fostului primar al Capiotalei, Gabriela Firea. “Consiliul Județean…

- Nu mai merge cu carpeli! Organizatorii cu evenimente pe Cluj Arena vor trebui sa schimbe gazonul in intregime daca il vor deteriora, a declarat președintele Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe.

- Organizatorii festivalului UNTOLD aduc in aceasta vara, intre 3 și 6 august, pe Cluj-Arena, cei mai buni DJ ai lumii: Martin Garrix, David Guetta, Armin van Buuren, Alesso și Salvatore Ganacci. In 2023, UNTOLD este singurul festival din Europa care are aceste nume in același line-up, iar cel de-al…