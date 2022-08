UNTOLD 2022 va fi cel mai sigur loc public din România UNTOLD 2022 va incepe in 4 august, iar organizatorii anunța ca vor fi mii de angajați din instituțiile de forța care se vor asigura ca festivalul este cel mai sigur loc public din Romania. La ediția din acest an, vor fi peste 200 de artiști naționali și internaționali de top, echipele lor și zeci… Citeste articolul mai departe pe stiridecluj.ro…

Sursa articol si foto: stiridecluj.ro

