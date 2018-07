Untold 2018: tot ce trebuie sa stii despre program, reguli de acces si sistem de plata

Stiri pe aceeasi tema

- UNTOLD 2018. Detalii despre check-in online si sistemul de plata. Pe 2 august 2018, UNTOLD deschide portile pentru cea de-a patra editie a unuia dintre cele mai asteptate festivaluri ale anului in Romania. Organizatorii UNTOLD 2018 vin cu detalii despre check-in online si sistemul de plata. Vezi si …

- Concertul Massive Attack se apropie cu pasi repezi. Pe 24 iulie, la Arenele Romane, vom intra in ritualul electro voodoo ai vrajitorilor sunetelor, cu piese precum „Teardrop“, „Unfinished Simpathy“, „Angel“, „Inertia Creeps“.

- Judas Priest revin la Bucuresti pe 22 iulie la Romexpo in aer liber, in cadrul turneului Firepower, pentru a prezenta o productie fantastica, total noua, publicului din Romania. In deschiderea britanicilor vor urca pe scena Carthagods, Rhemorha si Battle...

- HOLLYWOD UNDEAD in premiera in Romania pe 27 iunie la Arenele Romane. In deschiderea americanilor vor urca pe scena cei de la Arashai, formatie infiintata in 2014 care abordeaza un mix de stiluri, ca si Hollywood Undead de altfel. PROGRAM: 19:00 – Open Doors 20:00 – 20:45 – Arashai 21:15 – Hollywood…

- Marti si miercuri, „Rock The City” prezinta doua concerte memorabile si in premiera in Romania: Nick Cave & The Bad Seeds, pe 19 iunie, si Arcade Fire, pe 20 iunie, ambele la Romexpo. In deschiderea concertului de marti va urca pe scena NoruNegru, iar pe 20 iunie cor canta trei trupe romanesti - The…

- Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, a afirmat, vineri, ca viitorul program european in domeniul cercetarii trebuie sa ofere un acces nediscriminatoriu la finantari pentru toti cercetatorii din UE. Victor Negrescu a participat, vineri, la evenimentul de prezentare in Romania a…

- Centrul Expozitional ROMEXPO gazduieste intre 31 octombrie și 4 noiembrie a.c. cea mai importanta manifestare cu profil agricol organizata anual in Romania, INDAGRA – Targul international de produse si echipamente in domeniul agriculturii, horticulturii, viticulturii si zootehniei (www.indagra.ro) INDAGRA…

- Smiley revine pentru al patrulea an consecutiv pe scena Arenelor Romane, sambata, 2 iunie! Smiley promite si pentru 2018 o supradoza de emotie, intoarceri in istoria sa artistica pe note din prezent, confesiuni muzicale, invitati speciali si multe alte surprize pentru public in cadrul unui show BestMusic…