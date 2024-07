“Unstoppable” Trump, supraviețuitorul suprem ? Tentativa de asasinat asupra lui Donald Trump a avut loc cu doar doua zile inainte de Convenția Naționala Republicana din Wisconsin, care incepe luni și unde el va fi confirmat drept candidat prezidențial al partidului sau. De asemenea, a urmat la trei saptamani de agitație din partea democraților cu privire la capacitatea lui Biden de […] The post “Unstoppable” Trump, supraviețuitorul suprem ? first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

