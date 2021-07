Stiri pe aceeasi tema

- Cel mai recent transport efectuat in cadrul proiectului LIFE RE-Bison, derulat de WWF Romania și Rewilding Europe, consemneaza o premiera: prima relocare doar cu masculi de zimbru, din Europa. Șapte exemplare au ajuns Magura Zimbrilor de la Armeniș și ... The post Repopularea Munților Carpați cu zimbri…

- Secretarul de stat in cadrul Ministerului de Interne, Raed Arafat, a declarat, dupa ce a fost intrebat ce parere are ca nu s-a atins ținta de vaccinare impotriva COVID-19, in Romania, ca oamenii trebuie sa se informeze din surse oficiale... The post Arafat, despre neatingerea tintei de vaccinare: Din…

- De Ziua Internaționala a Dunarii, sarbatorita marți, 29 iunie, Ebisu, prima ambarcatiune de colectare a deșeurilor din Europa, 100% electrica, ajunge la Orșova, pentru a colecta deșeurile aflate... The post Prima ambarcatiune 100% electrica din Europa, proiectata in Romania pentru colectarea deseurilor,…

- Rosia Montana, din nou in atentia UNESCO pentru inscrierea pe lista Patrimonului Mondial. Cand se va lua decizia Dupa trei ani de la momentul la care zona miniera istorica din Muntii Apuseni ar fi trebuit sa fie inclusa in Patrimoniul Mondial, Rosia Montana ajunge din nou in atentia UNESCO.. In iulie…

- Orașul Umea din Suedia si orasul Tampere din Finlanda au cel mai curat aer din Europa, potrivit unui top al Agentiei de mediu a Uniunii Europene. In clasamentul celor 320 de localitați monitorizate sunt și și 3 orașe din Romania, dar acestea se afla in zona ... The post Orașele cu cel mai curat aer…

- Au fost atat de multi atacanti redutabili in Europa de-a lungul anilor, incat e greu sa ai doar un idol. Un singur criteriu ii departajeaza - golurile mrcate. Romania se poate mandri cu unul dintre cei mai prolific atacanti din istoria Europei, cu zeci de goluri marcate intr-un singur sezon.

- Doar anumiți pensionari vor mai primi tichete pentru tratamente balneare anul acesta. Presedintele Organizatiei Patronale a Turismul Balnear din Romania, Nicu Radulescu, spune ca din cei aproximativ 5 milioane de pensionari din Romania, doar 40.000 vor primi tichete din partea statului. „Romanii sunt…

- Medicul Alexandru Rafila are dubii ca se va pastra ritmul actual de vaccinare in perioada urmatoare: „Eu nu cred ca este in grafic sau, ma rog, este in grafic in acest moment... The post Imunitatea colectiva in Romania ar putea fi atinsa abia in octombrie appeared first on Renasterea banateana .