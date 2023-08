Stiri pe aceeasi tema

- Unsprezece persoane aflate la bordul unui avion Delta Airlines au ajuns marți la spital, dupa ce aeronava a trecut prin „turbulențe severe” inainte de a ateriza in Atlanta, a declarat un purtator de cuvant al companiei, citat de CNN.

- Unsprezece persoane aflate in strainatate intr-un zbor Delta Airlines au fost transportate la spital marți, 29 august, dupa ce au avut parte de „turbulențe puternice" inainte de aterizarea in Atlanta, a declarat un purtator de cuvant al companiei pentru CNN.Avionul transporta 151 de pasageri și 14 membri…

- Afacerile companiilor aeriene 'decoleaza'. In prima jumatate a acestui an, aeroporturile europene mici și cele regionale au atins niveluri de trafic de pasageri care au depașit cifrele de dinainte de pandemie. In același timp, marile aeroporturi europene din top 5 se afla in medie inca sub nivelurile…

- Doi angajati ai unei companii de electricitate au murit electrocutati, sambata seara, in timp ce lucrau la remedierea unei defectiuni. Echipajele de ambulanta care au incercat sa ii resusciteze pe cei doi barbati, insa eforturile medicilor au fost zadarnice. Politia si inspectorii ITM au declansat anchete,…

- O femeie și-a pierdut controlul cand un angajat al unei companii aeriene i-a spus ca exista o problema cu rezervarea zborului ei și pur și simplu a devastat ghișeul respectiv, trantind și distrugand tot ce i-a picat in mana. Incidentul, care a avut loc in Aeroportul Internațional Mexico City, in cursul…

- O femeie și-a pierdut controlul cand un angajat al unei companii aeriene i-a spus ca exista o problema cu rezervarea zborului ei și pur și simplu a devastat ghișeul respectiv, trantind și distrugand tot ce i-a picat in mana. Incidentul, care a avut loc in Aeroportul Internațional Mexico City, in cursul…

- Șapte persoane au fost ranite luni seara la Milano, dupa ce 60 de romani inarmați cu rangi, cuțite și sticle s-au incaierat din cauza unui loc de parcare. Incidentul extrem de violent a fost stins doar dupa intervenția a 50 de carabinieri, intre care și trupe speciale.

- Presedintele Asociatiei Aeroporturilor din Romania (AAR), David Ciceo, a declarat, joi, la Sovata, ca AAR va incerca sa aduca noi companii aeriene pe toate aeroporturile din Romania.„In primul rand, preturile au crescut mult. Pentru zboruri intercontinentale avem o crestere de aproximativ 30%, aici…