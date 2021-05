Stiri pe aceeasi tema

- Despagubirile platite de companiile de asigurare in baza polițelor RCA au urcat cu peste 26% in primul trimestru din 2021, conform informațiilor facute publice de catre ASF. Astfel, valoarea totala a despagubirilor platite in baza polițelor RCA a depașit 1 miliard de lei in T1 2021. Dauna medie platita…

- Persoanele ranite in urma unui accident rutier nu vor mai achita taxe de timbru la valoarea despagubirii, ci taxa fixa de 100 lei. Președintele Romaniei a promulgat recent Decretul privind promulgarea Legii pentru completarea art. 7 din Ordonanța de urgența a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare…

