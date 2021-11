Stiri pe aceeasi tema

- ​Plafonarea prețurilor RCA, ceruta într-un proiect de lege depus recent de mai mulți deputați PNL și UDMR, risca sa atraga o noua procedura de infringement împotriva României pentru nereguli în piața RCA, iar informațiile de la care pleaca argumentarea proiectului de lege sunt…

- ​În actuala criza RCA, ASF a aprobat miercuri un nou director general la Fondul de Garantare a Asiguraților (FGA), care a preluat conducerea City Insurance și va plati daunele catre clienții și pagubiții acestui asigurator în faliment. Este vorba de Mona Cucu, fost director ASF, care este…

- Uniunea Naționala a Societaților de Asigurare-Reasigurare din Romania vine cu o serie de clarificari dupa ce in spațiul public au fost lansate din nou informații false privind piața asigurarilor RCA, de catre o asociație din zona de transporturi comerciale fara competențe in domeniul asigurarilor. Materialul…

- “De la inceputul pandemiei, in perioada martie 2020 – august 2021, companiile de asigurari au platit ca urmare a efectelor imbolnavirii cu SARS-Cov 2, inclusiv a deceselor cauzate de acest virus, indemnizatii de 9,37 milioane euro in baza politelor de viata si de sanatate. Astfel, peste 10.000 de familii…

- Dauna medie RCA in prima jumatate a acestui an a fost de 9.128 lei, in crestere cu 6% fata de aceeasi perioada a anului trecut, in timp ce dauna medie pentru vatamari corporale si deces a urcat cu 48%, la 67.566 lei, sustin reprezentantii Uniunii Nationale a Societatilor de Asigurare si Reasigurare…

- ”Am adoptat o OUG pentru modificarea legii in ceea ce priveste Fondul de Garantare al Asiguratilor, ca urmare a insolventei companiei City Insurance. Ca sa ne asiguram ca toti cei care au fost pagubiti sa nu sufere”, a declarat, miercuri, dupa sedinta de Guvern, premierul Florin Citu. Acesta a anuntat…

- Procurorii Parchetului General ridica documente de la City Insurance. Motivele pentru retragerea autorizației de funcționare sunt șocante. Procurori și ofițeri de la Parchetul General au ridicat, joi dimineața, acte de la sediul central al City Insurance, compania pentru care Autoritatea de Supraveghere…

- Cutremur pe piața asigurarilor auto. Cel mai mare asigurator din Romania ar putea disparea! City Insurance, lider al pietei asigurarilor, nu a reusit sa depuna suma necesara pentru a acoperi cerinta de capital minim pana la inceputul acestei saptamani, anunta Autoritatea de Supraveghere Financiara. …