- Problemele de sanatate cauzate de pandemia de COVID-19, incendiile din ultimul an și falimentul City Insurance au fost evenimentele care au trezit un interes tot mai mare pentru piața asigurarilor din Romania in 2021.

- ”Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF), impreuna cu Autoritatea Europeana privind Asigurarile si Pensiile Ocupationale (EIOPA), anunta rezultatele exercitiului de evaluare a activelor si pasivelor sectorului asigurarilor din Romania. In cadrul exercitiului a fost evaluat de asemenea gradul de…

- Legea privind plafonarea și compensarea facturilor: „Intenția a fost buna, pacientul este mort”. Ce soluții sunt propuse pentru ieșirea din impas Legea privind plafonarea și compensarea facturilor: „Intenția a fost buna, pacientul este mort”. Ce soluții sunt propuse pentru ieșirea din impas Marcel Ciolacu,…

- Biroul asiguratorilor auto din România (BAAR) a anunțat joi ca a achitat cea mai mare despagubire în strainatate din istoria sa pentru un accicdent produs în 2018 în Franța de un șofer român de camion asigurat RCA/Carte Verde la City Insurance: peste 5,3 milioane euro,…

- Piata asigurarilor a crescut cu 15% in primele noua luni, ale anului, in pofida pandemiei si a falimentului celei mai mari companii care vindea RCA, City Insurance. “Revenind la piata asigurarilor, pentru ca m-ati intrebat, intr-adevar a existat putina tensiune pe piata. Totusi, in ciuda pandemiei aceasta…

- Proiect de lege pentru plafonarea tarifelor RCA. Inițiatorii cer sancțiuni mai dure pentru firmele de asigurari Un proiect de lege depus la Senat prevede plafonarea tarifelor RCA și eliminarea posibilitații de sancționare doar cu avertismente pentru asiguratori, ci cu amenzi intre 50.000 de lei și 500.000…

- Numarul mare de decese din ultima perioada a facut ca timpul de așteptare pentru programarea unei inmormantari in Cimitirul Municipal Rulikowski din Oradea sa creasca. Au fost angajați gropari, dar chiar și așa timpul de așteptare este de o saptamana, potrivit ADP Oradea, anunța Mediafax. Potrivit…

- Amanarea platii facturilor sau plafonarea preturilor la energie vor avea efecte negative in lant, iar solutiile sunt reducerea sau scutirea de la plata TVA aferenta energiei si gazelor, se arata intr-un comunicat al Asociatiei Furnizorilor de Energie din Romania (AFEER), remis, vineri, AGERPRES.…