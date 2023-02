Stiri pe aceeasi tema

- 617 cazuri de dauna au fost avizate pana la data de 21 februarie 2023 in urma cutremurelor resimțite in mai multe județe (Gorj, Cluj, Hunedoara) și in București, in baza polițelor de asigurare obligatorii și facultative pentru locuințe, potrivit unei colectari de date realizate la nivelul companiilor…

- Pool-ul de Asigurare Impotriva Dezastrelor Naturale (PAID) anunta ca pana la 17 februarie au fost deschise 139de dosare de dauna in urma cutremurelor din Gorj, produse in zilele de 13 si 14 februarie. "Pana la data de 17.02.2023 s-au deschis 139 dosare de dauna in urma cutremurelor din Gorj, produse…

- ”Pana la data de 17.02.2023 s-au deschis 139 dosare de dauna in urma cutremurelor din Gorj, produse in zilele de 13 si 14 februarie. Pentru a fi notificati cu privire la actualizarile pe care le publicam, va incurajam sa dati follow paginilor noastre de socializare. Totodata, nu uitati sa verificati…

- Saptamana aceasta sunt liberi elevii din zece judete: Arges, Bihor, Bistrita-Nasaud, Calarasi, Cluj, Dambovita, Gorj, Hunedoara, Teleorman si Prahova. De astazi, insa, au revenit in clase si incep modulul IV copiii din Ilfov si Suceava, singurele judete care au optat pentru prima saptamana din intervalul…

- Luna februarie aduce prima vacanța școlara din anul 2023. Spre deosebire de alți ani, decizia de intrare in vacanța a fost lasata la latitudinea Inspectoratelor Școlare. CAND intra elevii in vacanțe: Prima vacanța școlara din anul 2023 este in luna februarie. Spre deosebire de alte vacanțe, alegerea…

- Elevii se intorc miercuri la cursuri dupa minivacanta prilejuita de sarbatorirea Unirii Principatelor Romane. Unii elevi vor intra iar in vacanța dupa doar opt zile de școala. Școlile se redeschid miercuri dupa minivacanța de Mica Unire. Elevii vor continua cursurile modulului 3. Dupa doar opt zile…

- Numarul societatilor comerciale si al persoanelor fizice autorizate (PFA) intrate in insolventa a crescut cu 10,64% in primele 11 luni din 2022, comparativ cu perioada similara a anului trecut, fiind inregistrate 6.022 de insolvente, conform datelor publicate pe site -ul Oficiului National al Registrului…

- Cu peste 400.000 de joburi noi postate pe eJobs.ro și creșteri salariale in aproape toate domeniile de activitate, 2022 a fost un an in care balanța de pe piața muncii a fost inclinata in favoarea candidaților și angajaților. Au fost cu 14,1% mai multe joburi noi fața de 2021 și cu 5,5% mai multe decat…