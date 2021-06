Stiri pe aceeasi tema

- Uniunea Nationala a Societatilor de Asigurare si Reasigurare din Romania (UNSAR) si Asociatia Nationala a Agentiilor de Turism (ANAT) a lansat, vineri, un Ghid cu informatii utile despre cum iti poti asigura o vacanta linistita, pentru a veni in sprijinul celor care au in plan o calatorie.

- Valoarea totala a despagubirilor platite in baza politelor RCA a depasit 1 miliard de lei in primul trimestru, arata datele Uniunii Nationale a Societatilor de Asigurare si Reasigurare din Romania (UNSAR), potivit carea, in comparatie cu anul 2016, dauna medie RCA a fost cu 27,5% mai mare, evoluand…

- Bucuresti, 19.05.2021 UNSAR - Uniunea Nationala a Societatilor de Asigurare si Reasigurare din Romania a devenit membru afiliat al OECD International Network on Financial Education (INFE). Datorita noului sau statut, UNSAR se va putea implica in actiuni globale, dar si de la nivel local ale forului…

- Pandemia a scurtat speranța de viața in Romania. Conform datelor publicate de Eurostat, in ultimul an speranța de viața a scazut cu un an și patru luni in țara noastra, mult peste majoritatea statelor din Uniunea Europeana. Speranta de viata in Uniunea Europeana a scazut anul trecut pe fondul pandemiei…

- "Rata de infectare este in creștere in toata Europa. Prea mulți semeni pierd zilnic lupta cu virusul, mulți se imbolnavesc și au nevoie de spitalizare. Romania, ca alte țari, se confrunta cu un val epidemiologic virulent, caruia trebuie sa-i reziste. Sistemele de sanatate din toata lumea sunt sub o…

- ”Groupama Asigurari, unul dintre liderii pietei de asigurari din Romania, a inregistrat anul trecut o crestere de 30% fata de 2019 pe linia asigurarilor de viata (individuale si de grup), valoarea totala a primelor brute subscrise pe aceasta linie fiind de 46 milioane lei. La aceasta evolutie, pe un…

- Asigurarile de sanatate incheiate de societatile de asigurare au cumulat in anul 2020 prime brute subscrise in valoare de aproximativ 451 milioane lei, in crestere cu 18,38% fata de aceeasi perioada a anului 2019, se mentioneaza in raportul privind evolutia pietei asigurarilor pe 2020 publicat joi…