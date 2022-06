Stiri pe aceeasi tema

- ”Furtunile puternice, care produc pagube importante, au devenit un fenomen din ce in ce mai des intalnit in Romania. Conform datelor colectate la nivelul Membrilor UNSAR, in ultimii 3 ani s-au achitat peste 34 milioane lei cu titlu de despagubiri doar ca urmare a producerii acestui risc – in baza asigurarilor…

- Despagubirile platite in ultimii trei ani, ca urmare a furtunilor, in baza asigurarilor facultative pentru locuinte, au depasit 34 de milioane de lei, potrivit unui comunicat al Uniunii Nationale a Societatilor de Asigurare si Reasigurare din Romania - UNSAR.

- ”O avarie la conductele de apa care a afectat mai multe locuinte, anul trecut, a generat despagubiri, achitate in baza asigurarilor de locuinte, de peste 4 milioane lei (820.000 euro). In medie, anul trecut, unul din doua dosare de dauna la locuinte a avut drept cauza avarii la instalatiile de apa,…

- Cea mai mare despagubire platita in Romania anul trecut pe o polita de asigurare de viata a depasit 1,13 milioane lei, in timp ce valoarea celor mai mari cinci indemnizatii platite in baza unor astfel de polite s-a ridicat la peste 3,9 milioane lei, informeaza Uniunea Nationala a Societatilor de Asigurare…

- Firmele de asigurari au platit 9,5 milioane de lei pentru pagubele produse in 40 de incendii in locuințe. Aceste sume au fost platite de companiile de asigurari membre ale UNSAR. „40 din primele cele mai mari 50 de despagubiri achitate anul trecut de asiguratorii Membri UNSAR in baza asigurarilor de…

