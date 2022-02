UNSAR: Frecvența daunelor RCA în România, una dintre cele mai ridicate la nivel european Țara noastra se menține pe unul dintre locurile fruntașe in Europa la capitolul accidente soldate cu pagube materiale și/sau vatamari corporale despagubite in baza polițelor RCA. Astfel, frecvența daunelor RCA in Romania, adica raportul dintre numarul daunelor și cel al polițelor emise, este una dintre cele mai ridicate la nivel european, potrivit datelor colectate de UNSAR - Uniunea Naționala a Societaților de Asigurare - Reasigurare de la mai multe asociații naționale ale asiguratorilor din Europa. Spre exemplu, in Romania, frecvența medie a daunelor se situeaza la circa 6%, conform… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

