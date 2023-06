UNSAR: Despăgubiri de peste 46 milioane lei achitate pentru locuinţele afectate de furtuni Asiguratorii membri ai UNSAR au achitat, in perioada 2019-2022, despagubiri in valoare de peste 46 milioane de lei doar pentru acoperirea prejudiciilor cauzate de furtuni, in baza asigurarilor facultative de locuinte. Conform analizei realizate la nivelul asociatiei, aceasta suma a fost platita pentru aproape 14.000 dosare de dauna. Dintre acestea, numai anul trecut au fost […] Articolul UNSAR: Despagubiri de peste 46 milioane lei achitate pentru locuintele afectate de furtuni apare prima data in Monitorul de Vrancea . Citeste articolul mai departe pe monitorulvn.ro…

