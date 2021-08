”Cea mai mare despagubire acordata anul trecut de asiguratorii Membri UNSAR in baza unei polite de asigurare facultativa pentru locuinte a fost de circa 400.000 euro (1,9 milioane lei), cu 145% mai mare fata de cea mai mare despagubire achitata in 2019. Aceasta a fost achitata in vederea acoperirii daunelor cauzate de un incendiu”, a informat UNSAR. De altfel, incendiul este cauza generatoare a celor mai mari 5 daune achitate in 2020 in baza politelor destinate locuintelor. Anul trecut, valoarea acestui top 5 a fost de aproximativ 4,6 milioane lei, in crestere cu 66% fata de valoarea inregistrata…