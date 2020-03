UNIVERSUM lanseaza GOOD-FOOD.ro, abonamentul economic de mancare livrata in conditii de maxima siguranta UNIVERSUM, companie cu o experienta de peste 10 ani in organizarea de evenimente, se reinventeaza pe timp de criza si pune la dispozitie, in colaborare cu Lagoo Snagov, locatia de evenimente a companiei UNIVERSUM, primul abonament economic de mancare livrata in conditii de maxima siguranta din Romania, dedicat celor care lucreaza de acasa sau se afla in autoizolare la domiciliu in aceasta perioada si celor care doresc sa ofere ajutor apropiatilor de peste 60 de ani sau persoanelor aflate in categoriile de risc.



Prin intermediul serviciului GOOD-FOOD.ro, locuitorii capitalei vor putea… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Apel al Centrului de Transfuzie Sanguina Timișoara, catre donatorii de sange. Chiar și in timpul pandemiei de coronavirus, oamenii pot dona liniștiți sange și sunt așteptați pentru ca stocurile sunt puse in pericol. Virusul COVID-19 nu se tansmite prin sangele recoltat. Doctorii și asistenții de la…

- Autoritatile pregatesc noi masuri pentru a limita raspandirea epidemiei de coronavirus, fiind convocata o noua sedinta a Comitetului National pentru Situatii Speciale de Urgenta. De asemenea, presedintele Klaus Iohannis se intalneste cu premierul Ludovic Orban si cu ministrul Finantelor, Florin Citu,…

- Un numar de 52 de persoane sunt in carantina si sunt testate pentru coronavirus, iar alte 11.235 de persoane sunt in izolare la domiciliu si sub monitorizare medicala. Din cele 17 cazuri de infectare diagnosticate pana in prezent, 5 persoane au fost deja externate, iar cei internati au o stare buna,…

- Peste o suta de romani au aterizat, noaptea trecuta, la Craiova, cu un avion de la Bergamo. Pe aeroport, au completat un formular in care au scris din ce zone vin și unde vor sta in Romania in perioada urmatoare.

- Autoritatile au anuntat, luni seara, ca un numar de 17 persoane sunt in carantina in Romania, dupa ce s-au aflat in zone unde sunt numeroase cazuri de infectare cu coronavirus, iar alti aproximativ o mie de oameni sunt izolati la domiciliu. Ministrul de Interne, Marcel Vela, a prezentat, intr-o conferinta…

- 17 persoane sunt in carantina in Romania, dupa ce s-au aflat in zone unde sunt numeroase cazuri de infectare cu coronavirus, iar alti aproximativ o mie de oameni sunt izolati la domiciliu, au anuntat, luni seara, autoritatile. Ministrul de Interne, Marcel Vela, a spus ca, in Neamt, doua persoane venite…

- 17 persoane sunt in carantina in Romania, dupa ce s-au aflat in zone unde sunt numeroase cazuri de infectare cu coronavirus, iar alti aproximativ o mie de oameni sunt izolati la domiciliu, au anuntat, luni seara, autoritatile. Ministrul de Interne, Marcel Vela, a spus ca, in Neamt, doua persoane venite…

- E alerta in Romania pentru depistarea din timp a oricarei eventuale infecții cu coronavirus. Pana acum, nu s-a confirmat vreun caz, iar experții susțin ca riscul ca noul virus sa se raspandeasca si la noi este substanțial redus.